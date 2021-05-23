تطورات فلسطين: الاتحاد الأوروبي يتواصل مع مصر لفتح طريق التفاوض

أعلن الاتحاد الأوروبى أن هناك اتصالات مع مصر للبناء على وقف إطلاق النار فى غزة، والذي تم فجر الجمعة بجهود مصرية.

وأكّد المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس السبت، ضرورة البناء على وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ لمعالجة الصراع الأساسي بين الجانبين، موضحا أنه على اتصال بالجانبين وبمصر ودول أخرى من أجل إعادة فتح الطريق للتفاوض.

وجدّد بوريل ترحيبه بالاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي على وقف إطلاق النار بمبادرة مصرية، والذي أنهى 11 يوما من القصف المتبادل بين الجانبين، تاركا عددا غير مقبول من الضحايا المدنيين، بحسب وصفه، مؤكدا ضرورة ضمان استمرار تطبيق وقف إطلاق النار؛ ومن ثم البناء عليه لحل الصراع الأساسي، والذي رأى أنه سيأتي فقط عبر حل سياسي يجري التفاوض عليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف المسئول الأوروبي، في منشور أوردته دائرة العمل الخارجية الأوروبية على موقعها الإلكتروني، «سأفعل كل ما بوسعي لمحاولة إعادة فتح مساحة للمفاوضات وتطوير تدابير تبني الثقة. أنا على اتصال مع الفاعلين الأساسيين من إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن والولايات المتحدة وما إلى ذلك. وكذلك أيضا الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي سفين كوبمانس الذي سيسافر قريبا إلى المنطقة».

وتابع: «بالمثل، نعمل على إعادة إحياء رباعية الشرق الأوسط (الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي).

وفى نفس السياق ووفقا لوكالة «رويترز»، السبت، فإن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيزور إسرائيل والضفة الغربية يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

واستشهد خلال 11 يوما من الصراع بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والفلسطينيين فى غزة، وفقا لسلطات القطاع، 248 فلسطينيا بينهم 66 طفلا.

ودعا مجلس الأمن الدولى أمس إلى الالتزام بوقف إطلاق النار فى غزة، مشيدا بالدور المصرى فى التوصل للقرار.