الفطر الأسود وحالة دلال عبدالعزيز.. أبرز 15 تصريحا لمتحدث «الصحة»

أجرى الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أكثر من مداخلة هاتفية أمس السبت، في برامج التوك شو، تحدث فيها عن اللقاح الصيني سينوفارم، كما تحدث عن الحالة الصحية للفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، كما تطرق في حديثه عن الفطر الأسود الذي يشغل الرأي العام حاليا.

وترصد «الوطن»، أبرز تصريحات الدكتور خالد مجاهد

- لا حقيقة للحصول على جرعة ثالثة من اللقاح الصيني «سينوفارم»

- إجمالي عدد المواطنين المسجلين للحصول على اللقاح بلغ 3.5 مليون مواطن فيما تم تطعيم مليوني شخص حتى الآن.

- الفطر الأسود ليس مرضا غريبا وهو عرض جانبي لبعض مرضى نقص اكتساب المناعة، ومن الوارد أن يحدث مع أي مريض مصاب بنقص المناعة.

- لا داعي للذعر أو الهلع من الفطر الأسود، وسبب وفاة الفنان الراحل سمير غانم مثبت في شهادة الوفاة.

- مصر استقبلت أول شحنة لتصنيع 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، وهي من أوائل الدول الأفريقية في ذلك المجال.

- سيتم تصنيع 40 مليون جرعة بنهاية عام 2021.

- بعد مرور شهر أو شهرين سيتم إنتاج 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك في مصر بعد استلام المادة الخام التي تم الحصول عليها الجمعة، وهي كافية لإنتاج تلك الجرعة من اللقاح.

- هناك إشادة دولية بجاهزية خطوط إنتاج لقاح كورونا، وهناك إقبال في تقديم اللقاح للمواطنين بواقع أكثر من 400 مركز، مع وجود زيادة في تسجيل المواطنين لتلقي لقاح كورونا.

- هناك مركز في أرض المعارض يستقبل 10 آلاف مواطن يوميا للتطعيم بلقاح فيروس كورونا.

- يتم إرسال من 400 إلى 500 رسالة للمواطنين في المركز الواحد لتلقي اللقاح، ومن لم يقم بالحصول على اللقاح في اليوم المحدد له يتم إتاحة 4 أيام سماح له.

- في حال تخطى تلك المدة الزمنية يقوم المواطن بالاتصال بالخط الساخن أو إعادة التسجيل للحصول على موعد جديد للحصول على اللقاح.

- الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز في استقرار، وتقوم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالاطمئنان عليها باستمرار.

- وزيرة الصحة تلقت تقريرا عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، حيث تجاوزت مرحلة الخطر وحالتها تميل إلى الاستقرار.

- الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ترأست اجتماعا حضره وفد من الخبراء الصينيين لإنتاج اللقاحات.

- خلال اللقاء مع الخبراء الصينيين تم الاتفاق على مكوثهم في مصر طيلة 3 أسابيع، لحين الانتهاء من إنتاج أول دفعة من لقاح «سينوفاك».