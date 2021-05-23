وزير قطاع الأعمال: أتوقع بيع 13 ألف سيارة كهربائية مصرية سنويا

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، آخر تطورات إنتاج مصر أول سيارة كهربائية، قائلا إنه جرى اختيار طراز السيارة ليناسب السوق المصري، وتم استطلاع آراء خبراء التسويق لاختيارها، متابعا: «العربية دي تاني مرة أركبها، أول مرة ركبتها في سبتمبر 2019 وأحنا بنختار الطراز، ومن وقتها عملنا مفاوضات، وأحنا عارفين أن الجماعة الصينيين صعب في التفاوض».

وأضاف «توفيق»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه تم جلب 13 سيارة وسيتم تفكيك إحدى هذه السيارات بواسطة المهندسين المصريين في المصانع لنقل الخبرات لهم، بينما باقي السيارات، وعددها 12 ستسير في الشوارع، وهناك فريق يتابع النتائج الخاصة بها وتدوين الملاحظات يوميا، للانتهاء من التصميم النهائي للسيارة بأي تغييرات عن النموذج الصيني، بحيث يتم إنتاج الأفضل.

وتوقع وزير قطاع الأعمال بيع 12 أو 13 ألف سيارة سنويا لهذا القطاع، إضافة للقطاع العائلي، والذي سيتم منح مشتري السيارة دعما، وتم الاتفاق على أنه سيكون 50 ألف جنيه دون إجراء إحلال للملاكي، ما سيؤدي لتشجيع الكثير من العائلات على اقتناء السيارة.

وأوضح الوزير أن المفاوضات مع الجانب الصيني تأخرت 5 أشهر بسبب فيروس كورونا، وتم توقيع مذكرة في صيف 2020، واليوم تم إدخالهم في رأس المال لضمان جودة الإشراف على الجوانب الإنتاجية في المصنع والتدريب والجودة، والتأكد من السياسة التسعيرية والتسويقية، مؤكدا أن الجانب الصيني جاهز للتوقيع والبدء في تجهيز المصنع بالكامل، حيث يوجد هنجران في شركة النصر للسيارات.

ولفت إلى أن مثيل هذه السيارة من سيارة «نيسان ليف»، وتم تجربتها في 500 ألف سيارة على مستوى العالم، إذ أن الجانب الصيني لديه شراكة مع شركة «نيسان»، مؤكدا أن 7% من السيارات الكهربائية في العالم من «نيسان ليف»، وهذه السيارة ستكون جيدة ورائعة للمستوى المتوسط للمجتمع المصري، سواء التجاري مثل سيارات الأجرة أو التاكسي، أو الملاكي.