«F9» يحقق إيرادات 160 مليون دولار.. و5 ملايين في سينمات الشرق الأوسط

إيرادات قياسية حققها فيلم «F9»، وهو الجزء التاسع من سلسلة أفلام «Fast & Furious»، حيث وصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم في شباك التذاكر العالمي 160 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

حقق الفيلم إيرادات في الصين وصلت إلى 105 ملايين دولار، ويعتبر هذا الرقم هو أكبر افتتاح في هوليوود في عصر الوباء، حيث أصبح على وشك أن يكون ثاني أكبر افتتاح لفيلم في السلسة بعد «The Fate Of The Furious»، وذلك وفقا لما نشره موقع «ديدلاين»

.بينما وصلت إيرادات الفيلم في كوريا 7.7 مليون دولار حتى يوم السبت، فيما جمعت منطقة الشرق الأوسط 5.5 مليون دولار، وتتطلع المملكة العربية السعودية إلى افتتاح أكبر عطلة نهاية أسبوع في السوق الناشئة على الإطلاق، بينما بلغت الإيرادات في الإمارات العربية المتحدة 2.3 مليون دولار حتى اليوم.

لقد تفوق الفيلم بالفعل على الظهور الدولي الأول لفيلم «Godzilla vs. Kong’s»، والذي بلغ إجماليه 121 مليون دولار بعد عرضه في سينمات 38 دولة.

وتم تعيين «F9» للعرض في إجمالي 62 سوقًا طوال الصيف، بما في ذلك أستراليا يوم 17 يونيو، وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة 25 يونيو، والمملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا وألمانيا في يوليو.

يذكر أن «F9» هو الجزء العاشر من سلسلة «Fast & Furious»، والجزء التاسع في السلسلة الرئيسية، وفيه يتبع طاقم المغامرين وهم يواجهون الأخ الأصغر لدومينيك (فين ديزل)، وهو قاتل ذو ضغينة خطيرة ويحمل ثأرًا شخصيًا ضد دومنيك.

وكان من المقرر إطلاق الفيلم في جميع أنحاء العالم في أبريل 2019، ولكن تم تأجيله عدة مرات، أولاً بسبب إصدار «Hobbs & Shaw»، ثم جائحة «كوفيد - 19».

الفيلم بطولة فين ديزل، وميشيل رودريجيز، وتشارليز ثيرون، وجون سينا، وهيلين ميرين.