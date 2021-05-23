وجبات ومصاحف.. أسرة نادية العراقية توزع صدقة جارية على روحها (صور)

أقامت أسرة الفنانة الراحلة نادية العراقية، منذ وفاتها الأحد الماضي، ولمدة أسبوع صدقة جارية على روح الفقيدة في منطقة ميامي بالإسكندرية، وذلك بتوزيع وجبات ومصاحف على روحها.

وقالت أسرة الفنانة الراحلة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «استمرار الأسرة بإخراج الصدقات والرحمات على روح الفقيدة نادية العراقية لليوم الثامن على التوالي بمحيط سكن العائلة بمنطقة ميامي بالإسكندرية، تقبلها الله وجعلها في ميزان حسناتها وجعلها رحمات تهفو على روحها الطاهرة».

وأعلن أدهم محروس ابن الفنانة الراحلة نادية العراقية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تأجيل عزاء والدته بسبب ظروف فيروس كورونا.

وكتب «أدهم» في منشور له «انتقلت إلى رحمة تعالى قرة عيني والدتي فاتن فتحي عبدالقادر، وقد اقتصر العزاء في مدافن العائلة بسبب الظروف الحالية للبلاد، على أن يتم عقد العزاء حين تسمح الظروف إن شاء الله».وأضاف «وإنا لله وإنا إليه راجعون، أسف جدا مش قادر أرد على حد عشان صاحي بقالي أيام، ومحتاج راحة، شكر الله سعيكم وربنا يباركلي فيكم أنتم ونعم العائلة والأخوات».

وغيب الموت الفنانة نادية العراقية صباح الأحد الماضي متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا والذي عانت منه أسبوعين فقط حيث أعلنت في 30 أبريل إصابتها هي وأسرتها بفيروس كورونا لتدهور حالتها الصحية في أقل من أسبوع ويتم تقلها إلى العناية المركزة بعد نقص كبير في نسبة الأكسجين لتلفظ أنفاسها الأخيره داخل المستشفى عن عمر يناهز 58عاما.

يذكر أن الفنانة الراحلة من العراق ولكنها تعيش هي وأسرتها منذ فتره طويلة بمصر اسمها الحقيقي فاتن فتحي، وقدمت العديد من الأعمال الكوميدية الناجحة والتي مازالت في أذهان الجمهور أبرزها «أبو علي» مع كريم عبدالعزيز، وفيلم «حاحا وتفاحة» مع طلعت زكريا وياسمين عبدالعزيز، ومسلسل «عايزة اتجوز» مع هند صبري.