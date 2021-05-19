ابنة نادية العراقية تدشن «النفس المطمئنة» صدقة جارية لها

طالبت مي محروس، ابنة الفنانة نادية العراقية، جمهور والدتها بالانضمام إلى صفحة أعلنت تدشينها تحت عنوان «النفس المطمئنة»، ووضعت صورة والدتها عليها بالحجاب، كما أكدت ضرور الدعاء لها بعد وفاتها منذ أيام متأثرة بفيروس كورونا المستجد.

وعلقت «مي» على الصفحة قائلة: «الصفحة دي صدقة جارية لأمي الحبيبة نرجو المشاركة عشان الناس تدعيلها دايما وتترحم على روحها الطيبة، لايك وشير وتابعوها وجزاكم الله كل خير ولا أراكم الله مكروه في عزيز لكم.. الفاتحة على روح أمي فضلا».

وفاة نادية العراقية

ورحلت عن عالمنا الفنانة نادية العراقية، صباح الأحد الماضي، بعد صراع لنحو أسبوعين مع فيروس كورونا، الذي تسبب لها في مضاعفات أدت إلى تدهور حالتها الصحية قبل الوفاة، حيث ظلت لفترة في الرعاية المركزة تحت أجهزة التنفس الصناعي، وكان أبنائها الثلاثة أدهم ومي ونيللي، دائمين مناشدة جمهورها بالدعاء لها عبر «فيسبوك».

رسالة مؤثرة من نجل نادية العراقية

وعبر أدهم محروس ابن الفنانة الراحلة عن حزنه الشديد بعد وفاة والدته، فيما سيطرت حالة من الحزن الشديد على عائلة الفنانة، وكتب ابن الفنانة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «أنا راضي بحكمتك يارب العالمين وراضي بقضاءك و أنت عارف إني بحبك وعمري مهزعل منك ابدا و بحمدك انك مقويني عشان إخواتي و ابويا وانا قوي دايما بوجودك ياالله» .

وأضاف: «بس أنا مكنتش عارف إن الفراق صعب أوي كده !، أنا مش مصدق كل اللي حصل، ومش عارف اعبر عن إحساسي ولا اللي جوايا !، مش مصدق إن ماما كده خلاص !؟، مش مصدق إني مش هشوفها ولاهسمع صوتها ولا هحس بأيديها علي رأسي تاني».