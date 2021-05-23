ضبط 34 قطعة سلاح وتنفيذ 1220 حكما قضائيا في حملة أمنية بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من ضبط 34 قطعة سلاح غير مرخص، وتنفيذ 1220 حكمًا قضائيًا، كما تم ضبط كميات من المواد المخدرة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، وجه بتنفيذ حملة أمنية بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية، اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، ما أسفر عن ضبط 4 بنادق آلية، ورشاش عيار 9 مم مجهول الماركة، و8 بنادق بندقية خرطوش عيار 12، و6 فرد روسي محلي الصنع، و5 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع، و8 فرد روسي محلي الصنع.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 1220 حكمًا قضائيًا، وضبط 8 قطع لمادة الحشيش المخدر زنة 45 جرامًا ومبلغ 420 جنيهاً وهاتف محمول حيازة «محمد. م. ا» وشهرته «كباكة»، 22 سنة، عامل، ومقيم ببندر المنشأة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما ضبطت الحملات فرش لمادة الحشيش المخدر زنة حوالي 250 جرامًا، و20 قرص تامول المخدر ومبلغ 400 جنيه حيازة «عصام. ا. م»، 46 سنة، عامل، ومقيم ببندر البلينا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وضُبط أيضًا قطعة لجوهر الأفيون المخدر زنة حوالي 80 جرامًا حيازة سائق يقيم في مركز ساقلتة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز جهينة من ضبط «حسن. ب. م»، 20 سنة، عامل، ومقيم بمركز جهينة، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية تنقيب عن الآثار، وحُررت المحاضر اللازمة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتنفيذ حملات مماثلة.