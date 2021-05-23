هل يجوز أداء عمرة في شوال وهو من أشهر الحج؟.. علي جمعة يرد «فيديو»

تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، سؤالا جاء بنحو، هل يجوز عمل عمرة في شوال وهو من أشهر الحج؟.

الحج المفرد والمتمتع

وقال جمعة خلال برنامج «والله أعلم» الذي يذاع في قناة «cbc»: نعم يجوز عمل العمرة في شوال، لافتا إلى أن هذا السؤال سببه ما ذهب إليه اثنان من الأئمة أن من قام بالعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى «دويرة أهله» أي وطنه ثم حج من سنته فهل هو متمتع أم لا؟، وهل يجوز أن يحج حج المفرد أم ستحسب عليه متمتع: فالإمام الشافعي قال يحج حج المفرد فمن خرج ولو كانت العمرة في أيام أشهر الحج إلا أنه لما خرج إلى دويرة أهله يحج حج مفرد.

الإحرام المكاني

وتابع: «أنا كمصري روحت جدة وطفت وسعيت وعملت عمرة وخدت بعضي وروحت المدينة لزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبيت بالحج المفرد ينفع أم لا ؟ فالشافعي قال ينفع، وانا في المدينة أحج حج مفرد لأني خرجت عن دائرة الإحرام المكاني لأن هناك إحرام مكاني مرسوم في مكة ولما يخرج منها المسلم كناه خرج إلى دويرة أهله لأن المدينة خارج الإحرام المكاني».

وأضاف: «إمامين قالوا لا يا جماعة انت كده تبقى متمتع لأنك قد أحدثت عمرة في شهور الحج ثم وإن رجعت خارج نطاق الإحرام أو إلى دويرة أهلك إلا أنك في أشهر الحج، الفرق بين المفرد والمتمتع الدم، فلو المصري عمل عمرة وذهب إلى المدينة له أن يلبي بالحج المفرد وعلى ذلك ليس عليه دم، شكله من بره متمتع لكن حقيقته أنه مفرد على مذهب السادة الشافعية».