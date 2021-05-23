السجن 10 سنوات لـ«بائع متجول» سرق دراجة بخارية وهاتف بالإكراه بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها، مساء أمس، بمعاقبة بائع متجول بالسجن 10 سنوات بتهمة السطو على مواطن وسرقة دراجته البخارية وهاتفه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، وعضوية المستشاريين هيثم حسن الضوي ومدحت سالم محمد، وسكرتارية نبيل شكري ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 9189 لسنة 2021، جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 571 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بضبط «محمود . ا . ا . خ»، 24 سنة، بائع متجول، ومقيم بالعاشر من رمضان بتهمة اعتراض طريق «هاني .م» أثناء استقلاله دراجة بخارية بالطريق العام، وأشهر في وجهه سلاحًا ناريًا (مسدس)، وتمكن من سرقة دراجته وهاتفه.

وأفاد المجني عليه بأن المتهم استوقفه وأشهر سلاحًا ناريًا في وجهه، وهدده به، وأطلق عيارًا ناريًا في الهواء، ما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات (دراجة نارية، وهاتف محمول) ولاذ بالفرار.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تقرر تجديد حبسه عدة مرات وتم إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي عقدت عدة جلسات لمحاكمة المتهم وانتهت بإدانته بارتكاب الواقعة وأصدرت حكمها المتقدم ضده بحبسه 10 سنوات.