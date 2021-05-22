محافظ الشرقية يتابع إنشاء محطات صرف في بلبيس بـ593 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المحاسب علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، اليوم السبت، معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء محطات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المركز، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميداني على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز، وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ومن جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة بلبيس أنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الصرف الصحي حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محطة صرف صحي قرية «غيتة»، على مساحه 355 متراً مربعاً، وبطاقة استيعابية 35 لتر/ ثانية، وبتكلفه 30 مليون جنيه، لخدمة القرية، ويجري تنفيذ معدية على خط الطرد أسفل مصرف بلبيس، لربطها بمحطة معالجة «العدلية».

كما يجري تنفيذ أعمال إنشاء توسعات شبكات انحدار بلبيس، عبارة عن توسعات شبكات انحدار للمناطق المستجدة بمناطق «أبو لبن وأرض الجوت والسلخانة وعبدالمنعم رياض»، بتكلفه 35 مليون جنيه، فضلاً عن انتهاء أعمال الصرف الصحي بقرية «ميت جابر»، وتشمل محطة معالجة بطاقة 5 آلاف متر مكعب يومياً، ومحطة رفع، بتكلفه 120 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من محطة الرفع بنسبة 75% أعمال مدنية، وتم الانتهاء من خط الطرد بنسبة 80%، كما أن نسبة تنفيذ محطة المعالجة 5%، عبارة عن سور المحطة، وتم تنفيذ 45% من الأعمال المدنية بمحطة المعالجة.

وتابع أنه يجري تنفيذ أعمال محطة صرف صحي «منية سلمنت»، محطة رفع، حيث تم الانتهاء من مبنى محطة الرفع بنسبة 100% والشبكات وخط الطرد بنسبه 80% بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال محطة صرف صحي «أولاد سيف»، محطة معالجة بطاقة 5 آلاف متر مكعب يومياً، وتنفيذ نسبة 25% منها، بتكلفة تصل إلى 70 مليون جنيه، ومحطة رفع بطاقة 5 آلاف متر مكعب/ يوم، بنسبة تنفيذ 90%، بتكلفة 15 مليون جنيه، كما يجري تنفيذ أعمال محطة صرف صحي الروضة، محطة رفع، بنسبة تنفيذ 90%، بتكلفة 15 مليون جنيه.