تعيين 496 شابا وصرف 73 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان لـ496 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم شابان من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 967 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 639 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال سعفان إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وتلقى الوزير تقريرا بذلك من محمد عبدالوهاب، مدير المديرية في هذا الخصوص عما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي، وأشار فيه إلى أنه تم صرف 53 ألف جنيه لـ25 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و20 ألفا و888 جنيها رعاية صحية لـ10 عمال من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح أن المديرية فتشت في مجال التفتيش العمالي على 181 منشآت «دوري نهاري» وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 136 منشأة أخرى، وبحث 3 شكاوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 42 منشأة، وإعادة التفتيش على 63 منشأة أخرى.

وفي مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 6 شكوى عمالية، وإحالتها جميعها للمحكمة العمالية، كما استخرجت المديرية 532 شهادة قياس مستوى مهارة منها 2 لذوي الهمم والعزيمة، وإصدار 500 رخصة مزاولة مهنة لـ 500 عامل.

أما في مجال التدريب المهني، تم الانتهاء من دورة تدريبية لـ16 متدربا على التفصيل والخياطة، بمركز تدريب المحمودية بأسوان.