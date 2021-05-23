4 يوليو.. تسليم أراضى الإسكان للفائزين بالمنطقة الـ3 ببنى سويف الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، يبدأ يوم الأحد 4 يوليو المقبل، وحتى يوم الخميس 5 أغسطس المقبل، فى تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمنطقة الثالثة بالمدينة، للفائزين، موضحاً أن العملاء عليهم تقديم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.

ومن جانبه، أوضح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة: إنه سيتم تسليم القطع من 331 :360، يوم الأحد 4/7/2021، والقطع من361 : 390، يوم الاثنين 5/7/2021، والقطع من 391 : 420، يوم الثلاثاء 6/7/2021، والقطع من 421 : 450، يوم الأربعاء 7/7/2021، والقطع من 451 : 462، يوم الخميس 8/7/2021، والقطع من 463 :490، يوم الأحد 11/7/2021، والقطع من 491 : 520، يوم الإثنين 12/7/2021، والقطع من 521 : 550، يوم الثلاثاء 13/7/2021، والقطع من 551 : 580، يوم الأربعاء 14/7/2021، والقطع من 581 : 592، يوم الخميس 15/7/2021.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة: أنه سيتم تسليم القطع من 593 :620، يوم الأحد 25/7/2021، والقطع من 621 : 650، يوم الاثنين 26/7/2021، والقطع من 651 : 680، يوم الثلاثاء 27/7/2021، والقطع من 681 : 710، يوم الأربعاء 28/7/2021، والقطع من 711 : 741، يوم الخميس 29/7/2021، وتم تخصيص الأيام من الأحد 1/8/2021 : الخميس 5/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.