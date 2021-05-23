تسمم طالبة في سوهاج: تناولت «سم فئران» بالخطأ

أصيبت طالبة تقيم دائرة مركز دارالسلام بسوهاج، بتسمم إثر تناولها سم فئران عن طريق الخطأ، وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول «عبير. ف. م»، 18 سنة، طالبة، وتقيم بناحية النصيرات دائرة المركز مصابة بحالة إعياء وقيء إثر تناول مادة سامة، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال والدها «فتحي. م. ا»، 49 سنة، موظف، ويقيم بذات الناحية، قرر تناول ابنته سم فئران بالمنزل عن طريق الخطأ، مما نتج عنه إصابتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة.