إصابة 9 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 5 أطفال، باشتباه تسمم غذائي، في محافظة بني سويف، قبل قليل، عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة «مكرونة»، تم إعدادها داخل منزل الأسرة بقرية «الشنطور»، التابعة لمركز سمسطا، وجرى نقلهم إلى مستشفيات الفشن وببا المركزية، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى الفشن المركزي ومستشفى ببا المركزي 9 أشخاص مصابين بأعراض اشتباه تسسم غذائي، بعد تناولهم وجبة مكرونة بمنزلهم، في قرية «الشنطور»، التابعة لمركز سمسطا.

ودفع مرفق الإسعاف في بني سويف بعدد 3 سيارات إسعاف إلى منزل المصابين، وجرى نقلهم إلى مستشفيات ببا والفشن المركزية، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين هم «حنان مصطفى عبد التواب»، 50 سنة، و«محمد معاذ وزير»، 30 سنة، و«أمير معاذ وزير»، 23 سنة، و«شريف معاذ وزير»، 27 سنة، و«معاذ محمد معاذ وزير»، 3 سنوات، و«محمد محمود الغرباوي»، 5 سنوات، و«عبد الرحمن محمود الغرباوي»، 4 سنوات، و«ريم محمد معاذ وزير»، 5 سنوات، و«أحمد معاذ وزير»، 12 سنة‏.

ووجه الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، بسرعة إسعاف المصابين، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، حيث تم عمل غسيل معدة، وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، فيما تم حجز الأطفال بقسم الأطفال بمستشفى ببا المركزي، تحت العلاج والملاحظة وإشراف الأطباء، لحين تحسن حالتهم وخروجهم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.