شروط أداء الحج عام 2021.. تطعيم بأمصال معتمدة من السعودية

حددت وزارة الصحة السعودية الشروط الصحية لأداء الحج لعام 2021 بالنسبة لحجاج الداخل والخارج، وجرى تحديد أعداد الحجاج لهذا العام بـ60 ألف حاج مع مراجعة ما يستجد لاحقا حيال الأوضاع الوبائية محليا وعالميا، لا سيما بعد توافر اللقاحات الفعالة والمعتمدة ضد وباء فيروس كورونا.

الشروط الصحية لأداء الحج عام 2021

ووضعت الوزارة الاشتراطات الصحية لتمكين الراغبين من أداء فريضة الحج للموسم الحالي 1442 هجريا، حيث حددت الفئات العمرية المسموح لها بأداء فريضة الحج هذا العام من 18 سنة إلى 60 سنة، على أن تكون الحالة الصحية لهم جيدة، وأن يكون المسافر لأداء المناسك غير مصاب بالأمراض المزمنة مع التأكد من عدم خضوعهم لغسيل الكلى أو الإصابة بأمراض مزمنة اقتضت دخول المستشفى خلال الأشهر الـ6 التي تسبق الحج مع وجود تقرير طبي يثبت أنّهم بصحة جيدة كجزء من متطلبات الحصول على تصريح الحج.

تطعيم المسافرين للحج بأمصال معتمدة من المملكة

وأوضحت وزارة الصحة السعودية شروط أداء الحج لعام 2021 بشأن الحصول على اللقاحات وفحص pcr قبل القدوم لمناطق الحج، أولا بالنسبة لحجاج الخارج فيجب أن يكون المسافرين للحج تلقوا كامل الجرعات من لقاحات كوفيد -19 المعتمدة بالمملكة العربية السعودية، مع إبراز شهادة تثبت ذلك يتم تصديقها من الجهات الصحية الرسمية في بلاده، وألا تقل المدة بين تلقي الجرعة الأخيرة (الجرعة الثانية) من اللقاح ذو الجرعتين أو الجرعة الواحدة من اللقاح ذو الجرعة الواحدة قبل السفر للمملكة بـ14 يوما، كما يجب على جميع الحجاج تقديم شهادة فحص "pc بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا، صادرة من مختبر موثوق من دولة الحجاج، على أن يكون العينة تم أخذها قبل 72 ساعة من السفر للسعودية.

شروط حجاج الداخل السعودي

وأوضحت الوزارة أنّه بالنسبة لشروط الحج عام 2021 لحجاج الداخل، فهي حصول المتقدم للحج على جرعة واحدة على الأقل من لقاح معتمد مضى على أخذه من 6 إلى 8 أسابيع، مع ضرورة حصوله على الجرعة الثانية بمجرد الحصول على القبول المبدئي للحج بمدة لا تقل عن أسبوعين قبل التوجه لمناطق الحج، وعمل مسحة pcr للتأكد من خلوه من الإصابة بفيروس كورونا خلال 48 ساعة من الذهاب للحج.