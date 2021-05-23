شروط أداء الحج عام 2021.. أهمها تحليل PCR قبل السفر

كشف علي المانسترلي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة شروط أداء الحج عام 2021، وفقًا لما حددته المملكة السعودية للموافقة على أداء مناسك الحج هذا العام.

شروط أداء الحج عام 2021

وخلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أوضح «المانسترلي» شروط أداء الحج عام 2021 على النحو التالي:

- أن يبلغ عمر الحاج المتقدم من عمر 18 لـ60 عاما، إذ لن يسمح لمن هم دون 18 عاما، أو أكثر من 60 عاما لأداء الحج هذا العام.

- لا بد من حصول الحاج على جرعتين من لقاح كورونا قبل دخول المملكة بمدة أسبوع.

- أن يكون اللقاح الذي حصل عليه الشخص معتمدًا من منظمة الصحة العالمية.

- يخضع الشخص لتحليل PCR قبل السفر بـ72 ساعة، وعند الوصول إلى الأراضي السعودية يتم عزله لمدة ثلاثة أيام، ثم إجراء مسحة PCR مرة أخرى، ليبدأ بعد ذلك الحاج التحرك بطريقة طبيعية لأداء المناسك.

ولفت «المانسترلي» إلى أنّ السعودية أجازت لقاح (سينوفارم) الصيني المصرح به في مصر إلى جانب لقاح (أسترازينيكا) البريطاني.

وعن الحج السريع، قال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة إنّه لن تقل مدة أي برنامج عن 14 يومًا، ومن المتوقع أن تسمح السعودية لأعداد تتراوح بين 25 إلى 30 ألف حاج مصري لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وكانت وزارة الحج والعمرة بالمملكة السعودية أعلنت عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442 بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.

وأفادت بأنّ ذلك يأتي انطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام من أداء مناسك الحج والعمرة، حيث تضع المملكة صحة وسلامة الإنسان أولا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأكدت الوزارة، أنّ الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان، لافتةً الانتباه إلى أنّه سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.