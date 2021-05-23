ضبط أدوية جدول ومنتهية الصلاحية في حملة على الصيدليات بالشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، برئاسة مديرة الإدارة، ومفتشي الصيدلة بالإدارات الصحية بالقرين وفاقوس، حملة للتفتيش علي المنشآت الدوائية والصيدليات العامة بمراكز ومدن القرين وفاقوس.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 835 (وحدة/ أمبول/ عبوة/ كبسولة) لأدوية متنوعة، تمثلت المخالفات المضبوطة في أدوية محفوظة في غير إشتراطات التخزين المناسبة مما قد يعرضها للتلف، ومستحضرات بدون فواتير ومجهولة المصدر، وأدوية مهربة، ومستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، بالإضافة إلى أدوية صادر بحقها منشور من وزارة الصحة بمنع التداول.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2021، بمراكز شرطة القرين وفاقوس.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالمرور المكثف علي المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأكد «مسعود» استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.