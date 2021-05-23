رئيس النواب: ندعم خطى القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّ المجلس يتابع أولا بأول تداعيات القضية الفلسطينية وما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات، وما يحدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم يستهدف الأبرياء من الإخوة الفلسطينيين والمنشآت الحيوية للقطاع، في محاولة لإهدار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني دون تفرقة بين أطفال ونساء، في مشهد يجافي جميع مشاعر الإنسانية، وتدينه الشرائع السماوية ومبادئ القانون الدولي ومواثيق إعلانات حقوق الإنسان، ويتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.

وأشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب، إلى أنّ البرلمان يدعم توجه القيادة السياسية المصرية تجاه الإخوة الفلسطينيين بدءا من فتح معبر رفح، مرورا بتقديم المنح والمساعدات الطبية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وانتهاءً بما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي من تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وتكليفه بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة لتنفيذ عملية إعادة الإعمار، ما يعكس وبجلاء أنّ المسجد الأقصى في قلب مصر قيادةً وشعبا.

وتوجه رئيس مجلس النواب بالتحية والتقدير للدور المحوري والرائد للرئيس عبدالفتاح السيسي، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، ما يتيح الفرصة لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل قطاع غزة، ويحد من الخسائر البشرية والمادية.

واعلن دعم مجلس النواب الكامل للموقف المصري القائم على ضرورة وضع حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن، متابعا أنّ هذه المناسبة يجب أن نشكر الأحزاب الممثلة بالمجلس، على تحركهم الخاص بتوصيل قافلة مساعدات للشعب الفلسطينى يوم الجمعة الماضى، الأمر الذى ساهم فى تصدير صورة إيجابية لمجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهما صوت الشعب المصرى.

توجه المستشار الدكتور رئيس المجلس بالشكر للنائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.