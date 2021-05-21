غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، وفد من مجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية، متوجها إلى الإمارات في طريقه إلى جنوب إفريقيا، وذلك للمشاركة في فعاليات الدورة العادية للبرلمان الإفريقي، والتي تعقد بميدراند في جنوب إفريقيا غدا السبت وتستمر حتى 4 يونيو المقبل.

وفد مجلس النواب يغادر لحضور البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا

وتعقد الدورة لأول مرة بعد جائحة كورونا، حيث لم تعقد منذ عام 2019 بسبب الجائحة، وستبحث الدورة انتخاب مختلف هياكل ولجان البرلمان الإفريقي، إلى جانب استعراض آخر التطورات على الساحة الإفريقية، ودور البرلمانيين الأفارقة في حل مختلف المشاكل، والقضايا التي تعاني منها القارة الإفريقية.

مطار القاهرة: سفر ووصول 233 رحلة لنقل 28 ألف راكب اليوم

وفي سياق متصل يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، سفر ووصول 28 ألف راكب على متن 233 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة ، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة وصول 118 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة، القادمة وصول 118 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 15 آلف راكبا، وسفر 115 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها نحو 13 ألف راكب، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.