حسن الرداد عن «أزياء فطوطة»: أشهر بدلة في الوطن العربي

نشر الفنان حسن الرداد، صورة لـ«أزياء فطوطة»، الشخصية التي اشتهر بتقديمها الفنان الراحل سمير غانم، خلال فوازير «فطوطة» التي قدمها فى ثمانينيات القرن الماضى خلال مشواره الفني الممتد لنحو 50 عاما.

وعلق «الرداد» على صورة بدلة فطوطة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» قائلاً، «أشهر بدلة في الوطن العربي».

وفاة الفنان سمير غانم

يشار إلى أنه رحل عن عالمنا، الخميس الماضي، الفنان الكبير سمير غانم بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 84 عاما في أحد المستشفيات الخاصة المهندسين، تاركا إرثا فنيا ضخما أسعد به ملايين المشاهدين عبر تاريخه.

جنازة الفنان سمير غانم

وحرصت مجموعة كبيرة من الفنانين على التواجد في صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل سمير غانم، أبرزهم: الفنانة يسرا، المخرجة إيناس الدغيدي، أشرف زكي، روجينا، سماح أنور، هشام ماجد، لبلبة، بوسي شلبي، هالة صدقي، وفاء عامر، إلهام شاهين، الإعلامي عمرو الليثي، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، حمادة هلال، محمد حماقي، عمرو سعد، كريم محمود عبدالعزيز، محمد عبدالرحمن، علي ربيع، محمد أسامة «أوس أوس»، عمرو وهبة، ماجد المصري، محمود حميدة، سمير صبري، عمرو محمود ياسين».

كما حرصت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، على حضور الجنازة بمسجد المشير بالتجمع الخامس، كما حضر هشام ماجد، سلوى محمد علي، أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، أحمد الإبياري ونجله طارق، نجوى فؤاد، بوسي شلبي، أحمد بدير، محمد الصاوي، فتوح أحمد، ودارين حداد.

ظهور سمير غانم كضيف شرف في مسلسل «عالم موازي»

وكان من المقرر ظهور سمير غانم كضيف شرف في مسلسل ابنته دنيا الجديد «عالم موازي»، حيث تأجل عرض العمل بسبب إصابة دنيا سمير غانم وفريق عمل المسلسل بالكامل بفيروس كورونا كوفيد 19، المسلسل مكون من 15 حلقة، وكان من المقرر أن يؤدي الراحل دور والدها، ولكنه رحل قبل بدء تصوير مشاهده، حيث نقل إلى المستشفى وظل بها قرابة الشهر حتى وفاته.