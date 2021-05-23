تبرير ودفاع.. القصة الكاملة لأزمة فنانات فرح الجونة ووفاة سمير غانم

رغم حرصهن على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل سمير غانم، إلا أن الفنانات إلهام شاهين ويسرا ولبلبة، واجهن انتقادات حادة خلال الساعات الماضية، من رواد السوشيال، بسبب حضورهن في نفس اليوم حفل زفاف في الجونة، بحسب العديد من الصور التي انتشرت على مواقع التواصل، وقد دافعت كل منهن عن نفسها من خلال تصريحات سابقة لـ «الوطن».

من جانبها قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الصور المتداولة لها كانت خلال حفل عشاء مع أصدقاء سوريين، وبمجرد علمها بوفاة الفنان سمير غانم سافرت على الفور إلى القاهرة لتوديعه إلى مثواه الأخير.

بينما قالت الفنانة لبلبة، إنها كانت تتواجد في الجونة قبل خبر وفاة الفنان الراحل سمير غانم لحضور حفل زفاف أصدقاء مقربين لها، وبمجرد علمها بخبر الوفاة نزلت سريعا إلى القاهره لتوديع الفنان سمير غانم، لمثواه الأخير، موضحة أنها كانت لاتنوي العودة مرة أخرى إلى الجونة، إلا أن اصحاب الفرح صمموا على حضورها وحجزوا لها تذكرة طيران، وبالفعل سافرت مجاملة لهم، ولكنها كانت تلتزم مكانها على الطاولة ولم تتحرك، بحسب تصريحاتها.

أما الفنانة يسرا فالتزمت الصمت وفضلت عدم الرد على هذا الموقف، كما قامت بغلق التعليقات على صفحتها عبر «انستجرام»، بسبب الهجوم الحاد الذي تعرضت له من متابعيها.

من جانبه قام السيناريست تامر حبيب بالدفاع عن صديقاته اللاتي هاجمهن الجمهور عبر حسابه على «فيسبوك» قائلا «طيب، أنا فعلاً حزين وموجوع على وفاة الأستاذ سمير غانم، وللأسف ماقدرتش أروح الجنازة والدفنة لأني في الجونة وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح وارجع بالليل علشان أروح الفرح، وللحق الفرح كان جميل وطاقته كانت حلوة، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب واتصورت مع أصحابي.. حد عايز حاجة؟».

وأضاف: «أوصي كل اللي بيحبوني وهايزعلوا عليا، يوم ما أموت ويبقوا حزاني من قلبهم، لو كان نفس اليوم فيه أي حاجة ممكن تبهجهم وتنسيهم حزنهم يعملوها فورًا، وأنا هابقي مبسوط قوي».

ومن جهة أخرى قام الفنان حسن الرداد، زوج ابنة الفنان الراحل، عبر حسابه على «فيسبوك»، بالإشادة بموقف الفنانة هالة صدقي بعد اعتذارها عن حضور إحدى حفلات الزفاف بسبب حزنها على الراحل سمير غانم، وأيضا وجه الشكر للمطرب محمد حماقي والذي قام بالاعتذار عن حفل زفاف كان من المفترض إحيائه في نفس اليوم.