«الصحة» تكشف سر الإصابة بمرض الفطر الأسود: الكورتيزون وأدوية المناعة

كشفت وزارة الصحة، السر وراء الإصابة بمرض الفطر الأسود، معلنة أنَّ مرض الفطر الأسود مرتبط بنقص المناعة في حالة تمّ إساءة استخدام بعض الأدوية، وأنَّ الاستخدام المفرط للكورتيزون والأدوية المثبطة للمناعة، يتسبب في الإصابة بمرض الفطر الأسود، وفق ما ذكره الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة.

وأكّد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنَّ هناك سر آخر وراء الإصابة بمرض الفطر الأسود، هو سوء استخدام المضادات الحيوية، الذي يتسبب أيضًا في الإصابة بمرض الفطر الأسود، محذرًا من الإفراط في استخدامه، لكي لا يتمّ مواجهة خطر أكبر.

استئصال العين

وعن طريقة علاج مرض الفطر الأسود، أوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنَّ المريض يخضع لعلاج إذا كان في بداية الأمر، وفي حالة المراحل المتأخرة من الإصابة بمرض الفطر الأسود، يكون المريض بحاجة إلى التدخل الجراحي لإزالة الجزء المصاب سواء العين أو الأنف، قائلا: «قد يتمّ الجوء إلى استئصال الجزء المصاب بالفطر الأسود، كاستئصال العين على سبيل المثال، مضيفًا أنه من الممكن أن يصيب المخ وذلك في المراحل القاتلة من المرض"

العلاج الدوائي للفطر الأسود

وعن العلاج الدوائي لمرض الفطر الأسود، أكّد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنَّه إذا تمّ تشخيصه مبكرًا يحصل المريض على علاج دوائي للميكروب، محذرًا من تناول بروتوكولات علاج مرض كورونا دون إشراف طبي، مؤكّدًا أنَّ البروتوكول يخضع لشدة الإصابة وعمر المصاب، متابعًا: «كل مريض له روشتة على حسب حالته والأعراض المصاحبة له» .

مرضى السكر

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إلى أنَّ مرضى السكر هم الفئة الأكثر إصابة بمرض الفطر الأسود، لضعف مناعتهم، مشددًا على أنَّ مرض الفطر الأسود مرض ليس جديدًا، وهو عبارة عن التهابات فطرية تصيب الجهاز المناعي، الفطر الأسود» في علم الفيروسات يعرف بالميكروبات «الانتهازية» حيث ينتهز ضعف مناعة الشخص ويتحول إلى ميكروب مرضي تزيد ضراوته في الجسم، ويغزو الأوعية الدموية، ويضر بالدورة الدموية حتى آخر عضو في الجسم.