الأكاديمية الروسية: الفطر الأسود مرض موسمي وينتقل عبر أنابيب الأكسجين

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، إن مرض الفطر الأسود موجود في كل دول العالم ولكنه منتشر الآن بصورة أكبر في الهند، خصوصا وأن الفطر الأسود لديهم موجود في الغبار بالهواء وعلى الأرض، بسبب وجود المخلفات العضوية وارتفاع الرطوبة، وارتفاع الكثافة السكانية الكبيرة هناك، ويحتاج الفطر الأسود لارتفاع الرطوبة بشكل دائم يصل لـ70% ويحتاج لدرجة حرارة مرتفعة، وهو مرض موسمي.

وأضاف أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية في مداخلة عبر تطبيق سكايب من روسيا مع الإعلامي محمد جاد ببرنامج «صباح البلد» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أن الفطر الأسود يرفع نسبة الوفيات من 2% لـ80% بين مرضى كورونا إذا ما أصيب به مريض كورونا، مشيرا إلى أن مرض الفطر الأسود قد ينتقل لمصاب كورونا عن طريق أنابيب الأكسجين.

وتابع أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، أن أعراض مرض الفطر الأسود يختلف عن أعراض فيروس كورونا، حيث يصيب الفطر الأسود العين والجهاز العصبي ويصيب القلب ويحتاج في بعض الأحيان لعمليات جراحية، كاشفا أن الفترة الحالية منتشر بها أيضا الفطر الأبيض في الهند.

وشدد أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية على ضرورة الفصل بين فيروس كورونا وبين الفطر الأسود، مؤكدا على أنه في حال اجتماع المرضين مع بعضهما يسبب نسبة وفيات كبيرة.

وأبلغت الهند عن قرابة 9 آلاف حالة إصابة بـمرض الفطر الأسود الذي يتفشى في البلاد هذه الأيام، تزامنا مع تفاقم أزمة فيروس كورونا، حيث أعلن الفطر الأسود وباء في مختلف الولايات، بينما بدأت المستشفيات تستعد للتعامل مع حالات الإصابة على نفس طريقة التعامل مع تفشي كورونا، في وقت تزداد مخاطر وفاة الحالات إلى 94% في حال عدم الإسراع بعلاجها، في وقت أيضا ينتشر مرض الفطر الأبيض.