تفاصيل إنشاء مجمعات خدمية بقرى المنوفية ضمن «حياة كريمة» (فيديو)

كشف المهندس محمد ربيع منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، تفاصيل استهداف المبادرة إنشاء مجمعات خدمية بقرى المحافظة لمساعدة الأهالي في استخراج الأوراق الحكومية الخاصة بهم بكل سهولة، بجانب الأعمال الإنشائية في المدارس والأبنية التعليمية وتوصيل الصرف الصحي والمياه والغاز الطبيعيي.

وقال «ربيع»، في مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وهدير أبو زيد، إنَّ كل وحدة محلية بالمحافظة ستشهد تدشين 4 مجمعات وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي في إطار التحول الرقمي والتسهيل على المواطنين.

وأضاف منسق مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية: «المجمعات الخدمية الأربعة في كل وحدة محلية هي المجمع الخدمي والمجمع الزراعي والمجمع الأمني والمجمع الطبي وسيتم تطبيق نموذج المجمع الخدمي على نحو 320 وحدة محلية، وسيتيح عددًا كبيرًا من الخدمات للمواطنين وسنعمل على 20 وحدة محلية في المرحلة الأولى».

وأوضح منسق مبادرة «حياة كريمة» بالمنوفية أنَّ المجمع الخدمي سيحتوي على سجل مدني وشهر عقاري وشؤون اجتماعية ومبنى وحدة محلية ومبنى مجلس محلي ومكتب بريد متكامل، كما أن كل المراكز الخدمية على مستوى الجمهورية سيجرى ربطها ببعض بشبكة واحدة، وبالتالي يمكن لأي مواطن الذهاب إلى المجمع الخدمي التابع لوحدته المحلية دون أن يضطر إلى الذهاب لأماكن بعيدة لقضاء مصالحه، وبالتالي فإن هذا الأمر سيقلل التزاحم.

وأشار منسق مبادرة «حياة كريمة» في المنوفية، إلى أنَّه يتمّ تدشين المجمعات الخدمية على 3 مراحل لتسهيل تلقي المواطنين للخدمة، إذ كانوا ينتقلون إلى مراكز أخرى في أحيان كثيرة للحصول على بعض الخدمات.