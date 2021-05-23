إنشاء وإحلال مدارس بقرى أسوان ضمن مبادرة «حياة كريمة» (صور)

أعلن الحساب الرسمي لمبادرة «حياة كريمة» على موقع «فيس بوك» آخر مستجدات أعمال المبادرة في محافظة أسوان، حيث تستمر أعمال إحلال وتجديد كلي لمدرسة الرديسية بحري الابتدائية بمركز إدفو، كما تم الانتهاء من إنشاء مدرسة الخور قبلي الابتدائية التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروى العباسية كوم أمبو.

وأشار الحساب الرسمي للمؤسسة إلى استكمال أعمال صيانة مدرسة العباسية الابتدائية، فضلًا عن الانتهاء من أعمال إنشاء جناح المدرسة الثانوية داخل المدرسة الإعدادية بالعباسية بمركز كوم أمبو، وكذلك الانتهاء من أعمال تطوير مدرسة الكمبيل الابتدائية التابعة للوحدة المحلية لقرية المنشية الجديدة بمركز كوم أمبو، حيث تتم تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة الأبنية التعليمية.

وكان بنك ناصر الاجتماعي قد منح أهالي قرية كلابشة، بمركز كوم أمبو، قرضًا قيمته ثلاثين ألف جنيه، بدون عائد، وبمصروفات إدارية 5% سنويًا، يُسدد على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات.

ووفقًا للبنك، فإن هناك مستفيدون من القرض عددهم 180 شخصًا من أهالى قرية كلابشة الحاصلين على خطابات تخصيص من المحافظة.

شروط الحصول على القرض

ووضع البنك عدة شروط وأحكام لابد أن تتوافر في طالبي القرض، ومنها:

- أن يكون المقترض حاصلًا على خطاب تخصيص من المحافظة.

- تقديم ضامن من الدرجة الأولى، وحال تعذر ذلك يتم توفير ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يقوم بتحويل مرتبه عند طلب البنك.

- السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 65 سنة عند المنح.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

أما عن إجراءات الحصول على القرض فتتمثل في:-

- البرنت التأميني للمقترض والضامن.

- بحث صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن سارية.

- الرقم الاجتماعي من الشؤون الاجتماعية بأحقية العميل للحصول على القرض.

- أصل خطاب التخصيص باسم المقترض.

- إيصال سداد الدفعة المقدمة.

- إيصال مرافق حديث.

طلب الحصول على القرض.

- بيان مفردات مرتب الضامن إن وجد.