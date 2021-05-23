شروط حجز 4371 مدفنا بالجيزة من اليوم.. المميز بـ80 ألف جنيه

أعلنت محافظة الجيزة أنّ الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات لعام 2021، طرح 4371 مدفنا جاهزا للمسلمين بنظام حق الانتفاع وذلك للمقيمين إقامة دائمة بأحياء مدينة الجيزة والقرى التي لا يوجد بها مدافن بمحافظة الجيزة.

وأشارت المحافظة إلى تقسيم المدافن إلى 4176 مدفنا عاديا، و426 مدفنا مميزا بمساحة 21.66 متر، بقطاع (ب) الكيلو 47 طريق الفيوم، جبانات أرقام (11، و12، و13، و14) ويكون قيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن العادي 65 ألف جنيه، ويكون قيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن المميز 80 ألف جنيه، تسدد على 4 أقساط ربع سنوية على النحو التالي:

أقساط حجز مدافن الجيزة

المدفن العادي:

- القسط الأول: 20 ألف جنيه.

- القسط الثاني: 15 ألف جنيه.

- القسط الثالث: 15 ألف جنيه.

- القسط الرابع: 15 ألف جنيه.

المدفن المميز:

- القسط الأول: 20 ألف جنيه.

- القسط الثاني: 20 ألف جنيه.

- القسط الثالث: 20 ألف جنيه.

- القسط الرابع: 20 ألف جنيه.

ونوّهت محافظة الجيزة بأنّه جرى تحديد فتح باب التقدم وسحب كراسات الشروط بداية من اليوم الأحد المقبل الموافق 23 مايو الحالي وحتي يوم السبت الموافق 12 يونيو المقبل.

وأشارت المحافظة إلى أنّه سيتم بدء تلقي استمارة الحجز مع المستندات الواردة بكراسة الشروط لمدة شهر في الفترة من 27 يونيو 2021، وتنتهي 26 يوليو 2021.

مواصفات مدافن الجيزة

- المدفن العادة بمساحة 21.66 متر: عبار عن 2 عين تحت الأرض وحولها سور بارتفاع 2.5 متر من الطوب الوردي وباب حديد.

- المدفن المميز بمساحة 21.66 متر، يقع على ناصية البلوك وواجهة القطاع وهو عبارة عن 2 عين تحت الأرض وسور حولهما من الطوب الوردي وباب حديد ومقام عليه مظلة داخلية من الواجهة وحتى منتصف المدفن من الداخل.

شروط حجز مدافن الجيزة

1. أن يكون المتقدم شخصً طبيعي مصري الجنسية.

2. أن يكون سن المتقدم 50 عامًا فأكثر.

3. ألا يكون المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (الزوج - الزوجة - الأولاد - الأب - الأم)، قد سبق لهم الحصول على مدفن من مدافن المحافظة من قبل، وفي حالة ثبوت حصول المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى يلغى التخصيص في أي مرحلة من مراحل سداد الأقسام، ويصبح كأن لم يمكن مع خصم نسبة 10% من قيمة القسط الأول.

4. أن يكون المتقدمين المقيمين إقامة دائمة بمدينة الجيزة والأحياء التابعة لها والمراكز والقرى التي لا يوجد بها مدافن.

5. الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها، وفي حالة عدم الالتزام بالسداد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

6. عدم قيام المنتفع بأي أعمال إنشائية بالمدفن بعد استلامه إلا بتصريح صادر من الجهاز في هذا الشأن.

7. يتم تسليم المدافن فور انتهاء الشركة المنفذة وتسليمها لمديرية الإسكان والمرافق، ويتم التسليم تباعًا للحاجزين بمعرفة الجهاز.

وعلى من يرغب في الحصول علي كراسة الشروط وذلك من خلال الحضور لمقر الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بالعنوان الكائن بسوق الجملة - بجوار مدينة الانتاج الإعلامي وذلك مقابل دفع مبلغ 100 جنيه، علمًا بأنّه لن يلتفت لأية طلبات تقدم بعد المواعيد المحددة.

المستندات المطلوبة لحجز مدافن الجيزة

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم سارية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة سارية.

- قيد عائلي للمتقدم.

- إيصال مرافق حديث (كهرباء - غاز - مياه).

- صورة قسيمة الزواج.

- يتعين إحضار أصل المستندات المطلوبة للاطلاع عليه.

وترفق المستندات باستمارة الحجز وتقدم في المواعيد المحددة، ويتم بحث جميع الطلبات في جميع مراحل سداد الأقساط وقبل استلام رخصة حق الانتفاع للتأكد عما إذا كان المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى قد سبق له الحصول على مدفن من مدافن الجيزة من عدمه، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى التخصيص ويتحمل المسؤولية القانونية وما يترتب عليها من آثار.

ويتعبن على المتقدم الحاصل على إذن دفع صادر من الجهاز للسداد بحساب الجهاز لدى بنك مصر إحضار عدد 2 صورة ضوئية من أصل إيصال السداد لمقر الجهاز حتى يتسنى تسجيل الأقساط المسددة بقاعدة البيانات، والاحتفاظ بأصل الإيصالات الصادرة من البنك لتسليمها للجهاز عند استلام رخصة حق الانتفاع والجهاز غير مسؤول في حالة فقد أصول سداد الأقساط البنكية.

وأشارت المحافظة إلى أنّه في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد القطع المطروحة، سيتم إجراء قرعة إلكترونية ونشر أسماء الفائزين على البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.