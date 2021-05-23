شروط ومحافظات مسابقة تعيينات البنك الزراعي حتى نهاية يونيو

أعلن البنك الزراعي المصري، مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021، والتي بدأت من مارس وستنتهي في سبتمبر، مشيرًا إلى أنّ الجدول الزمني لتنفيذ المرحلة الأولى للمسابقة طبقا للمحافظات، والتعيين وفقا لاحتياجات البنك.

تفاصيل مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021

ومن المقرر إقامة مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021 خلال مايو الجاري بمحافظات المنيا والدقهلية على أن تستمر المحافظة الأخيرة حتى الشهر التالي.

كما تقام تعيينات البنك الزراعي المصري خلال يونيو بمحافظات الشرقية والبحيرة ودمياط وأسيوط وسوهاج.

وعن المراحل الخاصة بالاختبارات، فهناك مرحلتين، الأولى تتم باختبار قياس درجة إجادة اللغة الإنجليزية وقياس مهارتي الاستماع والقراءة، والثانية اختبار القدرات، وتكون لمن اجتاز فقط المرحلة الأولى من مراحل التقييم، ويتم إرسال موعدها بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاختبارات.

شروط مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021

1- الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بكل متقدم يوم الاختبار.

2- لن يتم أداء المتقدمين للاختبارات إلا بإحضار أصول المستندات التالية خلال يوم الاختبار المخصص لهم وهي:

- بطاقة الرقم القومي السارية خلال مدة الاختبار والسارية أثناء تاريخ إعلان المسابقة.

- أصل شهادة المؤهل الدراسي (شهادة التخرج الجامعية).

- أصل شهادة الخدمة العسكرية للذكور فقط أو صورة مختومة ختم طبق الأصل.

- حال عدم توافر أصل (شهادة الخدمة العسكرية) يتم إحضار صورة مختومة ختم طبق الأصل من الجهة المصدرة للمستند أو من جهة العمل الحالية مع إحضار ما يفيد العمل بهذه الجهة.

- في حالة تغيير بطاقة الرقم القومي عن البطاقة التي تم تسجيلكم لطلب التقدم للوظيفة بها، فبرجاء إحضار صورة بطاقة الرقم القومي القديمة في يوم الاختبار المحدد لكم.

- في حالة وجود اختلاف في أصول المستندات المقدمة يوم الاختبار عن البيانات التي تم إرسالها مسبقا باستمارة التقديم، سوف يتم استبعاد المتقدم فورا.

3- الالتزام بالحضور في مقر الاختبارات في موعد الاختبار المرسل لك حتى يتم السماح لك بدخول مقر الاختبارات.

4- لن يتم السماح بدخول أي شخص آخر بخلاف المتقدمين لمقر الاختبارات.

5- لا يتم تغيير المواعيد المخصصة للمتقدمين.

6- يتم التواصل مع المتقدمين فيما يخص مواعيد الاختبارات عبر البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول الذي تم كتابته في استمارة التقديم فقط ولا يوجد إمكانية لتعديل البيانات.

7- يجب الحضور بالزي الرسمي (بدلة كاملة للذكور أو الإناث).

8- برجاء إحضار آلة حاسبة وقلم في المرحلة الثانية (اختبارات القدرات) من الاختبارات.

9- في حالة تغيير بطاقة الرقم القومي عن البطاقة التي تم تسجيلكم لطلب التقدم للوظيفة بها، فبرجاء إحضار صورة بطاقة الرقم القومي القديمة في يوم الاختبار المحدد لكم.

10- برجاء الإحاطة أنّ اليوم المخصص للمشارك للاختبار لا تقل مدة بقاء المشارك داخل مقر التنفيذ عن 3 ساعات.

كيفية التقديم لمسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021

وفقا للبنك الزراعي المصري، فالجهة المسؤولة عن تنفيذ الاختبارات هي المعهد المصرفي المصري وعنوانه 22 (أ) شارع الدكتور أنور المفتي -مدينة نصر -القاهرة، وأقرب محطة مترو أنفاق يمكن استخدامها للوصول للجهة المنوط بها هي محطة كلية البنات أو الأستاد – الخط الثالث – اتجاه المطار.

ونوه البنك، بضرورة الحضور بكمامة وجه طبية مزودة بثلاث طبقات وفلتر مع ارتدائها طوال فترة التواجد داخل مقر الاختبار.

وسيتم استدعاء من هم مطابقين للشروط المعلنة فقط (طبقا لاحتياجات البنك والأعلى تقديرا).