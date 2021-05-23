رئيس دار الأوبرا يفتتح معرضين فنيين غدا

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان في السادسة مساء الاثنين 24 مايو بقاعة صلاح طاهر، معرض التراث الفني والمعماري الذي يقام تحت عنوان «القاهرة 50».

ويضم المعرض العديد من اللوحات الفنية المتنوعة للفيف من الفنانين المبدعين، بينهم الدكتور مصطفى رميح، الدكتور أشرف زكي، الفنان ياسر جعيصة، الفنان محمد الأزهري والنحات حسام حسين وغيرهم معبرة عن التراث الفني والمعماري والعمق الحضاري والتاريخي المصري، ما يهدف لترسيخ الهوية المصرية وتعظيمها حيث تعتبر مصر منارة الفن والثقافة في الوطن العربي والعالم بأسره على مختلف العصور.

وينظم المعرض لجنة من الفنانين التشكيليين، وهم الدكتور مراد درويش، الدكتور عبدالحميد الجزار، والفنانين محمد الصايغ، نشأت عبدالمولى، محمد خلف، رفاعي الدسوقي، نرمين بدوي، وإسراء عامر، ويستمر المعرض حتى الأحد 30 مايو الحالي.

كما يفتتح رئيس دار الأوبرا المصرية في السادسة والنصف مساء الاثنين 24 مايو بقاعة زياد بكير، أولى المعارض الفردية للفنان الشاب أحمد مرسي الذي يقام تحت عنوان (انعكاسات ذات ظل) يقدم الفنان 50 لوحة رسم مستخدما القلم الجاف الأسود أو الملون.

والفنان أحمد مرسى من مواليد عام 1980 وتخرج في كلية الفنون الجميلة قسم الديكور شعبة ديكور مسرح وسينما في عام 2003، وشارك الفنان في العديد من المعارض الجماعية مع مجموعة اللقطة الواحدة وأغلب أعماله تتبع المدرسة السيريالية ويستمر المعرض حتى الأحد 30 مايو الحالي.

وفي سياق منفصل، أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، المشاركة في فعاليات مبادرة حياة كريمة التي تعكس اهتمام الدولة بأبنائها في مختلف ربوع مصر، على أن تشمل عدة مراحل ضم أولها 74 نشاطا في 21 قرية تتبع 6 محافظات مصرية.