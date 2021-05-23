أبرزها مستحضرات التجميل.. نمو صادرات مصر الطبية بـ«176 مليون دولار»

ارتفعت صادرات القطاعات الطبية من «دواء ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل» في مصر، لتسجل 176 مليون دولار بالربع الأول من 2021 مقابل 118 مليون دولار في الربع الأول من عام 2020 بنسبة تبلغ 49%.

وأوضح المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية في بيان، اليوم الأحد، أن صادرات القطاع خلال يناير 2021 سجلت 59 مليون دولار مقابل 32 مليون دولار يناير من العام الماضي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبلغت صادرات فبراير، 59 مليون دولار مقابل 44 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس 56 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات مستحضرات التجميل، سجلت في يناير 2021 ما قيمته 37 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار نفس الشهر العام الماضى، و38 مليون دولار في فبراير 2021 مقارنة بنحو 24 مليون دولار بنفس الشهر من 2020، وبلغت 25 مليون دولار في مارس من العام الجارى، مقابل 23 مليون دولار فقط نفس الشهر العام الماضي.

وأضاف أن صادرات الأدوية، سجلت في يناير 2021 ما قيمته 17 مليون دولار مقابل 14 مليون دولار، و15 مليون دولار خلال فبراير 2021 مقارنة بنحو 14 مليون دولار بنفس الشهر من العام الماضى، وبلغت 23 مليون دولار في مارس من العام الجارى مقابل 13 مليون دولار فقط نفس الشهر العام الماضى.

ونوه بأن صادرات «المستلزمات الطبية» في يناير 2021 سجلت 5 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار في 2020، وفي فبراير 7 ملايين دولار 2021 مقابل 7 ملايين دولار نفس الشهر من العام الماضى، وفي مارس 9 ملايين دولار في 2021 مقابل 6 ملايين دولار العام الماضى.

من جانبه، أكد الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري، عزم المجلس على الارتقاء بصادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، وفق استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع التصدير، وسط اهتمام كبير بهذا الملف الحيوي.

ولفت إلى أنه يتم التركيز على السوق الأفريقية كونها نافذة رئيسية للصادارات المصرية ويمكن التوسع فيها خلال الفترة المقبلة وتلبية احتياجات هذا السوق من المستلزمات الطبية والأدوية، مؤكداً أهمية التواجد المصري في دول القارة السمراء.

وأكد جورج أهمية تفعيل منظومة الاعتراف المتبادل بين مصر والسودان في مجال الدواء، بهدف تسهيل نفاذ منتجات الدواء المصرية للسوق السوداني، في ظل دعم حكومي كبير للاتجاه نحو أفريقيا.