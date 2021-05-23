رئيس «أمراض الباطنة والمناعة» بجامعة عين شمس: عالجت مصابين بمرض الفطر الأسود

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة في جامعة عين شمس، إنَّه هناك حالات مصابة بمرض الفطر الأسود مرت عليه وعالجها، وهو الوباء الذي انتشر في الهند ويسبب الوفاة حال لم يتم علاجه سريعا.

وأوضح «عقبة»، في اتصال هاتفي لـ «الوطن»، أنَّ هذه الحالات شفيت من المرض، كما لفت إلى استخدام عقار «أمفوتيريسين – بي» مع بعض الحالات المصابة بالفطريات شديدة الخطورة.

وأعلنت الهند مرض الفطر الأسود وباء بعد انتشار حالات الإصابة به في البلاد، وهو المرض الذي يصيب المتعافين من فيروس كورونا، وكذلك مرضى السكري، وأولئك الذين يعانون أمراض نقص المناعة.

وتشير الأرقام المعلنة رسميا في الهند إلى أنَّ هناك 9 آلاف حالة إصابة حتى الآن تم الإبلاغ عنها في عدد من ولايات الهند، حيث تمّ فتح أجنحة في مستشفيات لاستقبال مصابي مرض الفطر الأسود.

ووفق مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، فإن أعراض مرض الفطر الأسود تعتمد بصفة أساسية على موضع الإصابة في الجسم، والتي تشمل صداع في الرأس وتورم الوجه من أحد جانبيه واحتقان الأنف أو ما يعرف بالجيوب الأنفية، والحمة، وبعض الآفات السوداء على الجزء العلوي من الفم أو جسر الأنف والتي تتزايد شدتها.

وتشمل أعرض مرض الفطر الأسود الرئوي الحمة والسعال وضيق التنفس وآلام في الصدر، كما أن مرض الفطر الأسود يمكن أن يظهر بشكل بثور أو قرح، مع إمكانية تحول المنطقة المصابة بالمرض إلى اللون الأسود، فضلا عن أعراض كالتورم حول الجرح والأحمرار المفرط.

أيضًا هناك مرض الفطر الأسود المعوي أو المعدي، ويكون له أعراض عدة في مقدمتها الآلام في البطن ونزيف الجهاز الهضكي والغثيان والاستفراغ.