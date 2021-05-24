شروط نقل الموظف من ذوي الإعاقة لأقرب مكان عمل لمقر سكنه

يحرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على إصدار نشرات دورية وبيانات توعوية، يتم توزيعها على جميع إدارات التنظيم والإدارة بالمحافظات، بشكل دوري للتوعية بحقوق العاملين ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك للتعريف بقواعد ومواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بصفة عامة لكل العاملين بالجهاز الاداري للدولة، لتكون خير معين، للمسئولين وقيادات الإدارات.

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، عن شروط نقل الموظف من ذوي الإعاقة لأقرب مكان عمل للسكن، والتي تستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

شروط نقل الموظف من ذوي الإعاقة لأقرب مكان عمل للسكن

- تقديم الموظف من ذوي الإعاقة طلب النقل.

- أن يكون النقل لأقرب مكان عمل للسكن داخل الوحدة.

- أن يوجد بالمكان المنقول إليه وظيفة تناسب حالته.

حقوق ذوي الهمم وفقًا لمواد قانوني الخدمة المدنية والعمل

- إلزام كل جهات العمل باستيفاء تعيين نسبة الـ5% المقررة لذوي الإعاقة، الحاصلين على شهادات التأهيل للقانون رقم 39 لسنة 1975، وعلى الجهة نقل الموظف من ذوي الإعاقة بناء على طلبه إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، طالما يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته، وذلك حرصا على الحالة الصحية للمعاق وعدم إجهاده في الذهاب والعودة إلى ومن مقر عمله.

- منحت المادة 24، ذوي الهمم ميزة الجمع بين الراتب والمعاش.

- خفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الهمم.

- جواز الجمع بين الساعة الممنوحة لذوي الإعاقة في حالة ما إذا توفر في شأن العاملة شروط الإعاقة، وذلك بحصولها على شهادة من اللجان الطبية المتخصصة بتحديد الإعاقة والعمل المناسب لها، وشهادة تأهيل محددة بها نسبة الإعاقة على أن تكون صادرة في مكتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين بوزارة التأمينات الاجتماعية، وبين الساعة الممنوحة للموظفة التي لديها رضيع حتى بلوغه العامين، وكذا ساعة الحمل بالشهر السادس، حيث أن لكل منهما نطاقه وقواعده ومناط استحقاقه.

- لذوي الاحتياجات الخاصة الحق في الحصول على 45 يوما إجازة اعتيادية عن السنة الأولى، وطوال حياته الوظيفية.