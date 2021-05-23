النواب: الإشادات الدولية بجهود مصر للتهدئة في غزة تجسيد لمقومات الزعامة

أكد كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن نجاح جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحقيق التهدئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والإشادات الدولية من القوى الدولية وممثلي المنظمات الدولية، وآخرها بيان مجلس الأمن هو تجسيد للزعامة المصرية وتأثيرها في محيطها الإقليمي والدولي بفضل السياسة الحكيمة التي يقودها الرئيس السيسي، التي جعلت مصر قوة فاعلة في كافة القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف كريم درويش، أن مصر دولة تتسم بالمصداقية وتحظى بالثقة الدولية والإقليمية، وأن أفعالها وسلوكها الخارجي قد أكسبها هذه المصداقية لأنها دولة بناء وتنمية وإعمار وتنبذ الحروب وويلاتها وتنشد السلام والاستقرار لمنطقتها والعالم.

وتابع درويش، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة أعمار غزة، هي انعكاس لالتزامات مصر القومية تجاه القضية الفلسطينية وثوابتها الراسخة في هذا الشأن، وما بذلته وتبذله لتعزيز الجهود الرامية نحو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين، وبما يتفق مع القرارات الدولية في هذا الشان.

وأردف رئيس خارجية النواب، أن مصر قدمت رؤية متكاملة لتسوية النزاع الدائر تمثلت في مبادرة السيد الرئيس التي عكست مقومات الزعامة المصرية والرؤية الشاملة والاستراتيجية للقيادة السياسية في معالجة الأوضاع التي تصاعدت في الأراضي الفلسطينية من بذل الجهود الناجحة نحو توقف أعمال العنف والعدوان والوصول لتهدئة بين الاطراف ووقف الأعمال التي أدت لاندلاعها باعتبار أن العنف لن يحقق الأمن والاستقرار، بل الالتزام بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي يناضل منذ أكثر من 70 عاما لنيل حقوقه المشروعة، كما سارعت القيادة المصرية وبشكل متزامن بفتح معبر رفح واستقبال الجرحى والمصابين وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية ثم المبادرة بقيادة الجهود الدولية والإقليمية نحو إعادة إعمار ما خلفه العدوان والدعوة لتسوية الصراع وفق إطلاق عملية سياسية وفق حل الدولتين للوصول لحل دائم وشامل وعادل.

وأكد درويش، أن موقف وجهود الرئيس السيسي ليس مستغربا من قيادة وطنية تعبر عن الضمير الوطني والشعبي المصري، بل الضمير العربى والإسلامي والإنساني بشكل عام نحو نبذ العنف وويلات الحروب والإيمان بالتنمية والإعمار.

واختتم رئيس اللجنة الخارجية بمجلس النواب، بأن الشعب المصري ونوابه وأحزابه ومؤسساته الوطنية، يقفون صفا واحدا خلف قيادته السياسية، مثمنين جهود القيادة السياسية نحو ترسيخ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الحقيقية والجهود المخلصة والثاقبة لإنهاء دائرة العنف والعدوان بحسبانه السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار والتنمية للشعوب.