«تطعيمات أمانك» حملة توعوية لاتحاد طلاب جامعة أسيوط بأهمية لقاح كورونا

أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إطلاق اتحاد طلاب الجامعة، لحملة توعوية بعنوان «تطعيمك أمانك»، للتعريف بأهمية اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بحضور الدكتور مصطفى فايز جاد الرب مدير عام مستشفى الطلبة الجامعي، والدكتور مصطفى أبو العلا، ومجموعة من الطلاب تقارب 50 طالبا من مختلف الكليات، بقيادة الطالب عبدالرحمن صفوت رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائبه الطالب أحمد عصام الدين.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن تلك الحملة تمثل انفرادًا لجامعة أسيوط على مستوى الجامعات المصرية، وانعكاسًا لحرص إدارة الجامعة على الحفاظ على صحة وسلامة أبنائها.

وأكد نائب رئيس الجامعة أهمية استفادة الطلاب بتلك الخدمة المهمة المتاحة بجامعة أسيوط، وفي إطارها تم تخصيص مستشفى الطلبة كمقر مركزي لتوفير استمارات التسجيل وجميعها من الطلاب، تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، وبجهد من إدارة الطب الوقائي بالإدارة العامة للشئون الطبية بمستشفى الطلبة، بالتنسيق مع وحدة إدارة مكافحة العدوى بمستشفيات أسيوط الجامعية، برئاسة الدكتورة هبة الله جمال راشد مدير الوحدة.

وجه الدكتور شحاتة غريب دعوته خلال الحملة لأكثر من 80 ألف طالب من أبناء الجامعة بمختلف الكليات، للإسراع في تسجيل رغباتهم في تلقى اللقاح المضاد لفيروس، والاستفادة من الحملة الموسعة التي أعلن عنها الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبموجبها سيتم توفير اللقاح لكل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المنتسبين لها، في مقرات طبية داخل الجامعة والمستشفيات التابعة لها، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وفي سياق متصل؛ أشار الدكتور مصطفى فايز أنه تم اتخاذ كل الاستعدادات بمستشفى الطلبة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة بتوفير اللقاح لكل أبناء الجامعة من الطلاب، وتهدف إلى تيسير إجراءات التسجيل على الطلاب منذ الساعات الأولى، لبدء أعمال المبادرة بالمستشفى واستقبال الطلاب للتسجيل، خلال ساعات العمل، وتمتد من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، بمعدل من 50 إلى 100 طالب يوميًا.

وأكد مدير المستشفى أن كل اللقاحات آمنة ومعتمدة من وزارة الصحة والدولة المصرية، مناشدًا جميع الطلاب بالإسراع في عملية التسجيل، خاصة في تلك الآونة والتي تتزامن مع تواجد الطلاب بشكل مكثف داخل الكليات، لاستكمال أعمال الفصل الدراسي الثاني، وقبل انطلاق ماراثون الامتحانات مطلع يونيو المقبل، وهو ما يعد ميزة كبرى توفرها إدارة الجامعة لطلابها باعتبارهم عصب المجتمع وقوته.

وأوضح رئيس اتحاد طلاب الجامعة، أن اليوم تم تطعيم قافلة طلابية تضم أعضاء اتحاد طلاب الجامعة والكليات، للتوجه لمستشفى الطلاب لتسجيل بياناتهم ورغبتهم في تلقي اللقاح وإطلاق رسمي لحملة «تطعيمك أمانك»، وستتضمن عدد من الإجراءات لتوعية الطلاب بأهمية اللقاح، وتوضيح إجراءات التسجيل، وتوفير الاستمارات المخصصة لذلك في مقرات ثانية في الكليات وأمام لجان الامتحانات.

وفي سياق آخر؛ تفقد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عددا من الأقسام الطبية بالمستشفى، بحضور الدكتورة بثينة الفاتح مدير عام المراقبة الطبية وعدد من الأطباء والصيادلة والقائمين بالعمل.

ومن جانبه؛ أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بما يتمتع به أبناء الجامعة من الطلاب، بوعي متميز لمختلف القضايا الراهنة والتحديات التي تواجه وطنهم والتفاعل معها بشكل إيجابى ومؤثر، مؤكدًا إيمانه بقدرات طلاب الجامعة في التأثير الفاعل في مجتمعهم الجامعي والخارجي، وحرص إدارة الجامعة على توفير كل سبل الدعم والرعاية لهم، من أجل تمكينهم للقيام بالدور المنوط بهم.