شركات السياحة: نأمل في تنظيم رحلات عمرة بداية من شهر أغسطس المقبل

قال رضا زيدان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن إعلان المملكة العربية السعودية استقبال حجاج من خارج المملكة خلال حج هذا العام يمثل بشرى خير لشركات السياحة المصرية للعودة للعمل من جديد في تنظيم رحلات الحج والعمرة بعد توقف لفترة زادت عن الـ 18 شهرا.

الشركات الأقدر على تنظيم رحلات الحج في الظروف الحالية

وأضاف زيدان لـ«الوطن»، أنه حال خصصت المملكة العربية السعودية أي أعداد من تأشيرات الحج لمصر حاليا فإن شركات السياحة هي الجهة الأقدر على تنظيم تلك التأشيرات، خاصة أن الوقت المتبقى على بدء موسم الحج لا يسمح لوزارتي التضامن والداخلية بإبرام تعاقدات الحج بعكس الشركات التى تستطيع إبرام كل تعاقدتها إلكترونيا عبرالمسار الإلكترونى السعودي.

وأشار إلى أنه حال عدم تنظيم مصر لرحلات حج لهذا العام فإن شركات السياحة تأمل فى أن تبدأ فى تنظيم رحلات عمرة بعد انتهاء موسم الحج مباشرة وبكل الضوابط الصحية التى وضعتها السعودية لموسم الحج، موضحا أن حال الشركات السياحية خاصة العاملة في السياحة الدينية (الحج والعمرة) بات صعبا نظرا لتوقف عملها بشكل تام منذ شهر فبراير من العام الماضي، لافتا إلى أن الشركات تعرضت لخسائر كبيرة نتيجة عدم وجود عمل مع التزامها بدفع رواتب العاملين.

تنظيم رحلات العمرة بعد انتهاء موسم الحج

ومن جهته، قال عاطف بكر عجلان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن إعلان بعض الجهات السعودية عن أن أعداد الحجاج هذا العام بـ 60 ألف لم يتحدد بشكل رسمي حتى الآن وهناك محاولات تتم لرفع هذا العدد لـ 200 ألف حاج من داخل السعودية وخارجها، موضحا أن موافقة السعودية على استقبال حجاج من الخارج هذا العام يحمل بشرى لشركات السياحة بأنها ستكون قادرة على تنظيم رحلات العمرة بداية من شهر أغسطس المقبل وبعد انتهاء موسم الحج.

وأوضح عجلان أن هناك توصيات من وزارة الصحة السعودية باعتماد لقاح سينوفارم كأحد اللقاحات المعتمدة داخل المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة وهو ما يبشر برفع اسم مصر من الدول المحظور دخول مواطنيها للسعودية فى أقرب وقت.