التعليم: فوز طلاب مصريين بـ3 جوائز في المسابقة الدولية للعلوم والهندسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فوز عدد من الطلاب المؤهلين والمشاركين في المعرض الدولي الافتراضي، بثلاث جوائز في المسابقة الدولية للعلوم والهندسة «ISEF»، المنعقدة برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، وبالتعاون بين مكتبة الإسكندرية «مركز القبة السماوية»، والإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ومراكز التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية.

وشارك طلاب مصريون في المسابقة الدولية «ISEF» افتراضيًا، من خلال الإنترنت، نظرًا لجائحة فيروس كورونا، في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتنمية مهارات البحث العلمي للطلاب وقدراتهم على تنفيذ مشروعات جديدة، تسهم في حل المشكلات، من خلال اتباع منهجية البحث العلمي.

وقدمت الوزارة التهنئة للطلاب الفائزين، وهما «جاسر محمد جلال، ومصطفى أحمد عبد المهيمن»، لحصولهما على جائزة خاصة في مجال البرمجيات عن مشروع: «استخدام الكمبيوتر وأنظمة التعلم الآلي لتطوير خوارزمية تساعد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على استخدام الكمبيوتر Utilizing Computer Vision and Machine Learning Systems to Develop an Algorithm Helping Physically Disabled people to use computer»، والطالبة فاطمة البنا لحصولها على المركز الرابع عالميًا في مجال الكيمياء الحيوية عن مشروع «المورينجا لمياه الصرف الصحي والطاقة النظيفة.

وفاز الطالب عمر وليد البحيري بالمركز الرابع عالميًا في مجال الهندسة البيئية عن مشروع «جهاز كهربائي ذكي لمياه الصرف الصحي Smart electrical device for waste water»، وشارك الطالب أحمد طارق الفرماوي بالصف السادس الابتدائي في الفعاليات الدولية للطلاب تحت السن بنجاح، حيث تم ترشيحه ليمثل مصر عن مشروعه «المدينة المدمجة 2030 رؤية مصر 2030 Compact city 2030 Egypt vision 2030» في مجال الأنظمة المدمجة.

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة العلوم والهندسة «ISEF»، هي من أقوى المسابقات الدولية فى مجال العلوم والهندسة للباحثين في المرحلة الثانوية، من سن 14 إلى 18 عامًا، حيث تم اختيار الطلاب للتمثيل الدولي من خلال العديد من المسابقات التمهيدية والمحلية، التي جرت في جميع ربوع مصر، كما تم تأهيلهم ورفع مهارات التواصل لديهم لعرض مشروعاتهم بكفاءة في المعرض الدولي.