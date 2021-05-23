جبالي يصحح لنائبة: نقول «الإسرائيليين» وليس «اليهود»

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، الأحد، واقعة تعبر عن مفهوم المواطنة لدى المجلس، وذلك خلال تخصيص جزء من جلسة اليوم لتوجيه الشكر للقيادة السياسية على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث كانت بداية الواقعة حينما أشارت النائبة ميرفت الكسان لدور القيادة السياسية في وقف إطلاق النار بين «اليهود» والفلسطينين.

وإثر إطلاقها وصف «اليهود»، اعترض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على كلمة «اليهود»، وعقب مصححا: «نقول الفلسطينين والإسرائيليين وليس اليهود»، واستطرد قائلا: «لدينا مواطنين مصريين يهود والدستور لم يفرق بين المصريين من كافة الديانات السماوية».

ووجهت النائبة ميرفت الكسان عضو مجلس النواب الشكر للقيادة السياسية، وقالت: «يا سلام عليكي يا مصر، يا سلام عليك يا ريس، ذو الحكمة والفكر، كل الشكر لما قدمته للفلسطينيين من أجل فتح المعابر».

ووجهت «الكسان» الشكر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، الشكر للقيادة السياسية بإعلانها مبادرة تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ، وفتح المستشفيات، وكذلك وجهت الشكر للأحزاب التي سارت خلف قرارات الرئيس وأفادت مساعدات للشعب الفلسطيني.

وأضافت: «لما الرئيس الأمريكي يتصل بالرئيس لشكره على جهده لوقف إطلاق النار بين اليهود والفلسطينيين، فعلينا أن نفخر بالرئيس».

كان المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب قد أشار في بداية الجلسة البرلمانية اليوم، إلى أن المجلس يتابع أولا بأول تداعيات القضية الفلسطينية وما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات، وما يحدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم يستهدف الأبرياء من الأخوة الفلسطينيين والمنشآت الحيوية للقطاع، في محاولة لإهدار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني دون تفرقة بين أطفال ونساء في مشهد يجافي جميع مشاعر الإنسانية، وتدينه الشرائع السماوية ومبادئ القانون الدولى ومواثيق إعلانات حقوق الإنسان، ويتحمل الاحتلال الإسرائيلى المسئولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.

وأشار جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم إلى أن مجلس النواب يدعم توجه القيادة السياسية المصرية تجاه الأخوة الفلسطينيين بدءا من فتح معبر رفح، ومرورا بتقديم المنح والمساعدات الطبية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وانتهاءً بما أعلنه فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وتكليفات سيادته بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، الأمر الذي يعكس وبجلاء أن المسجد الأقصى في قلب مصر قيادةً وشعبا.

وتوجه رئيس مجلس النواب بالتحية والتقدير للدور المحوري والرائد الذي قام به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين مما يتيح الفرصة لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل قطاع غزة، ويحد من الخسائر البشرية والمادية.

وأعلن دعم مجلس النواب الكامل للموقف المصري، القائم على ضرورة وضع حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن.

وقال: «في هذه المناسبة يجب أن نشكر الأحزاب الممثلة بالمجلس، على تحركهم الخاص بتوصيل قافلة مساعدات للشعب الفلسطيني يوم الجمعة الماضي، الأمر الذي ساهم في تصدير صورة إيجابية لمجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهما صوت الشعب المصري».