5 مليارات.. مصطفى سالم لـ«الكهرباء»: لماذا انخفضت الإيرادات بموازنة العام المقبل؟

وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، تساؤلا لعصمت عبدالسلام وكيل وزارة الكهرباء للشؤون المالية والقانونية، حول انخفاض «الإيرادات الأخرى» بموازنة ديوان عام وزارة الكهرباء المقدرة بين العام المالي الجاري والبالغ نحو 5 مليارات و2 مليون و720 ألف جنيه، والعام المقبل الذي بلغ نحو 2 مليون و658 ألف جنيه، بنقص قدره نحو 5 مليارات و62 ألف جنيه.

وأضاف النائب مصطفى سالم أن هذا الانخفاض أثار دهشته، وعجز مسؤولو وزارات المالية والتخطيط والكهرباء عن تقديم ردود مقنعة، ردا على سؤال «سالم».

و أضاف وكيل الخطة والموازنة: «بناء على ذلك طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ووزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء والطاقة المتجددة، بإرسال خطاب رسمي للجنة يوضح أسباب انخفاض الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للسنة المالية 2021/2022 بأكثر من 5 مليارات جنيه عن موازنة العام الجاري 2020/2021، حيث بلغت جملة الإيرادات المتوقع تحصيلها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 2 مليون و658 ألف جنيه، مقابل نحو 5 مليارات و2 مليون و720 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجاري» .