مزقوا جسده بـ «مطواة».. القصة الكاملة لمقتل سائق «توك توك» لسرقته في الشرقية

في جلسة شيطانية جمعت «بائع وسائق وتاجر» تجاذبوا أطراف الحديث فيما بينهم، وتطرقوا إلى مرورهم بأزمة مالية ليصل تفكيرهم إلى التخطيط لسرقة توك توك، للحصول على الأموال التي يريدونها، وفي أثناء تنفيذ جريمتهم قاموا بقتل ضحيتهم بدم بارد دون أن تأخذهم به شفقة أو رحمة.

وقعت الجريمة في منطقة زراعية بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعدما استدرج الجناة المجني عليه بحجة توصيلهم، لينهالوا عليه بالطعن بسلاح أبيض، ويسرقون التوك توك الخاصة به، ويلوذوا بالفرار، ظنا منهم أنهم سيفلتون من العقاب إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطهم، وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها، عصر اليوم، برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، بمعاقبة 3 متهمين بقتل سائق توك توك لسرقة مركبته بالإعدام شنقا، وعاقبت متهمين آخرين قاما بشراء التوك توك بعد سرقته وعلمهما بذلك بالحبس لمدة عام.

وتعود أحداث القضية رقم 29979 لسنة 2020، جنايات مركز الزقازيق والمقيدة برقم 1768 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بضبط «حسين. م. ج، 23 سنة» بائع مقيم مركز الزقازيق، و«محمد. ن. إ.أ، 19 سنة» سائق «توك توك»، مقيم بدائرة قسم أول الزقازيق، و«حامد. ن. م. م.ا، 23 سنة» تاجر ملابس مقيم بدائرة أول الزقازيق، و«أحمد. م.ع. م. ح، 25 سنة» سائق مقيم مركز بلبيس، و«محمد. م. ع.ح، 24 سنة»، سائق ومقيم بمركز بلبيس بتهمة قتل المجني عليه «إسلام. ط. ذ.م.ع» سائق توك توك لسرقة مركبته بالإكراه مع سبق الإصرار والترصد، بأن اتفقت إرادتهم على تنفيذ مخططهم الإجرامي، فبيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض سلاح أبيض «مطواة»، وتمكنوا من استدراجه إلى مكان غير مأهول «منطقة زراعية»، وما أن ظفروا به انهال عليه المتهمين الأول والثالث طعنا بالسلاح الأبيض قاصدين إزهاق روحه، حال تواجد المتهم الثاني برفقتهما للشد من أزرهما، وقيامهم ببيبع التوك توك للمتهمين الرابع والخامس.