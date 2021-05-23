فيلم fast & furious 9 يتصدر الإيرادات في الشرق الأوسط

تربع فيلم fast & furious 9 على إيرادات الأفلام الأجنبية في الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية، حيث حصد ما يقرب من 5 ملايين دولار أمريكي في كافة دول الشرق الأوسط، وهو من بطولة فين ديزل، وميشيل رودريجيز، وتشارليز ثيرون، وجون سينا، وهيلين ميرين.

فيلم fast & furious 9

والفيلم الذي يعد الجزء التاسع من سلسلة أفلام «Fast & Furious»، حقق نجاحات كبرى في العالم أجمع، حيث جمع 160 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

واستطاع فيلم fast & furious 9 أن يحصد إيرادات في آسيا وبالتحديد دولة الصين وصلت إلى 105 ملايين دولار، وأصبح على وشك أن يكون ثاني أكبر افتتاح لفيلم في السلسة بعد «The Fate Of The Furious» ووصلت إيرادات الفيلم في كوريا 7.7 مليون دولار.

أما في منطقة الشرق الأوسط فوصلت إيرادات الفيلم إلى 5.5 مليون دولار، وتتطلع المملكة العربية السعودية إلى افتتاح أكبر عطلة نهاية أسبوع في السوق الناشئة على الإطلاق، بينما بلغت الإيرادات في الإمارات العربية المتحدة 2.3 مليون دولار حتى اليوم.

وفيلم fast & furious 9 استطاع أن يتفوق على فيلم «Godzilla vs. Kong’s»، الذي بلغ إجمالي إيراداته 121 مليون دولار بعد عرضه في سينمات 38 دولة.

فيلم fast & furious 9 يعرض في 62 دولة

ويعرض فيلم fast & furious 9 حاليا في 62 دولة وسيعرض في إستراليا يوم 17 يونيو، وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة في 25 يونيو، والمملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا وألمانيا في يوليو من العام الجاري.

تم تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا واحداث العالم

يذكر أن «F9» هو الجزء العاشر من سلسلة «Fast & Furious»، والجزء التاسع في السلسلة الرئيسية، وفيلم fast & furious 9 كان من المقرر أن يعرض في جميع أنحاء العالم في أبريل 2019، ولكن تم تأجيله عدة مرات.