زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن تردد قناة ماجد للأطفال الجديد 2021 على النايل سات، بعد أن حصل الأطفال على إجازة نهاية العام، ورغبتهم في متابعة أفلام الكرتون والبرامج المخصصة لهذه الفئة.

وفي هذا الصدد، وفي إطار ما تقدمه جريدة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية التي تقدمها على مدار اليوم، نستعرض تردد قناة ماجد للأطفال الجديد 2021 على النايل سات، لمتابعة أفضل برامج وأفلام الخاصة بالأطفال.

تردد قناة ماجد للأطفال الجديد 2021 على النايل سات

ويمكن متابعة قناة ماجد على التردد الجديد كالآتي..

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة ماجد

التردد: 12221.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي.

ترددات قنوات الأطفال الأخرى

ويمكن متابعة قنوات الأطفال الأخرى التي تبث برامج مفيدة للمراحل المختلفة للأولاد.

تردد قناة سبونج بوب

التردد: 12500.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

قناة كراميش

التردد: 11603

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة هدهد

التردد: 11641 .

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

تردد قناة طيور الجنة الجديدة

التردد: 11393

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

تردد قناة طيور بيبي

التردد: 11396 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

تردد قناة ميكي الجديدة

التردد: 11528 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة ميكي كيدز الثانية

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 8/7 .

الاستقطاب: أفقي .

تردد قناة مودي كيدز

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي .

تردد قناة كوجي

التردد: 11636 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

تردد قناة دودو كيدز

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة MBC 3 للأطفال

التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة سمسم

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أطفال ومواهب

التردد: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.