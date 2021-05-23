أثرياء العملات المشفرة حول العالم.. خسروا 15.5 مليار دولار في 9 أيام

خسر المليارديرات الذين يعتمدون في بناء ثرواتهم على الاستثمار في العملات المشفرة نحو 15.5 مليار دولار، حيث تراجع صافي ثرواتهم إلى 46.8 مليار دولار من 62.3 مليار دولار في التسعة أيام الماضية، وفقًا لتقديرات «فوربس».

وتصدر الملياردير سام «بانكمان فرايد» الخاسرين، حيث كانت ثروته تقدر بنحو 16.7 مليار دولار وقت انتعاش البيتكوين في 10 مايو الجاري، ثم سرعان ما انخفضت إلى 11.5 مليار دولار يوم الأربعاء الماضي، وأطلق بانكمان FTX وهي بورصة للمشتقات المشفرة، في عام 2019.

وخسر بريان أرمسترونغ، الذي استثمر في عملة Coinbas، نحو 1.5 مليار دولار، حيث كانت ثروته تقدر بنحو 9.3 مليار دولار في 10 مايو الجاري، لتتراجع إلى 8.3 مليار دولار في 19 مايو.

ثم «كريس لارسن»، الذي استثمر في XRP، نحو 1.6 مليار دولار، حيث كانت ثروته تقدر بنحو 6.9 مليار دولار في 10 مايو الجاري، لتتراجع إلى 5.6 مليار دولار في 19 مايو.

وجاء «جيد مكالب»، الذي استثمر في عملة الريبل «XRP»، نحو 1.6 مليار دولار، حيث كانت ثروته تقدر بنحو 6 مليارات دولار في 10 مايو الجاري، لتتراجع إلى 4.4 مليار دولار في 19 مايو.

وفقد التوأمان «تايلر وكاميرون وينكليفوس»، 900 مليون دولار من ثروة كل واحد منهما في الأيام التسعة الماضية، بعد أن كان صافي ثروتهم يقدر بنحو 3.8 مليار دولار في 10 مايو الجاري، لتتراجع إلى 2.9 مليار دولار في 19 من نفس الشهر، استثمرا نحو 65 مليون دولار في بداية عام 2012، وأطلقوا منصة تبادل العملة المشفرة Gemini عام 2014، لدى الشركة الآن ما يقارب 200 مليون دولار من التداولات يوميًا.

«فريد إهرسام» يستثمر في عملة Coinbas، تقدر خسارته بنحو 500 مليون دولار خلال التسعة أيام الماضية، وكانت ثروته عند 3.4 مليار دولار، وتراجعت عند 2.9 مليار دولار في 19 مايو الجاري.

ويأتي مايكل سايلور، الملياردير السابق لشركة دوت كوم الذي توجه مؤخرًا للاستثمار في البيتكوين، تقدر ثروته بنحو 3.3 مليار دولار في 10 مايو الجاري ذروة انتعاش البيتكوين، لتتراجع إلى 1.8 مليار دولار في التسعة أيام الماضية، خاسراً 1.5 مليار دولار.

ماثيو روزاك، يستثمر في عملة البيتكوين، تقدر خسارته بنحو 1.1 مليار دولار خلال التسعة أيام الماضية، وكانت ثروته عند 2.8 مليار دولار في 10 مايو الجاري، وتراجعت عند 1.7 مليار دولار في 19 مايو الجاري.

باري سيلبرت، أصل ثروته Digital Currency Group، تقدر خسارته بنحو 300 مليون دولار خلال التسعة أيام الماضية، وكانت ثروته عند 2.1 مليار دولار في 10 مايو الجاري، وتراجعت عند 1.8 مليار دولار في 19 مايو الجاري.

تيم دريبر، يستثمر في عملة بيتكوين، تقدر خسراته بنحو 700 مليون دولار خلال التسعة أيام الماضية، وكانت ثروته عند 1.8 مليار دولار في 10 مايو الجاري، وتراجعت عند 1.1 مليار دولار في 19 مايو الجاري.