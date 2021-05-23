حورية فرغلي تكشف تفاصيل أول مكالمة لها مع والدها بعد خصام طويل

أكدت الفنانة حورية فرغلي أنها تلقت اتصالًا من والدها الدكتور مدحت فرغلي، مساء اليوم، استمر لأكثر من 45 دقيقة، أعربت له، خلاله، عن اعتذارها الشديد من عدم إبلاغه بتفاصيل العملية الأخيرة التي أجرتها في الويالات المتحدة الأمريكية.

وقالت فرغلي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن والدها تواصل معاها على الهاتف لكنه كان مغلقًا فتواصل مع مديرة أعمالها، حيث تلقى اتصالًا على هاتفها عبر برنامج «فيس تايم» استمر لأكثر من 45 دقيقة علم من خلالها تفاصيل الحالة الصحية لها، وروت له تفاصيل الفترة التي أجرت خلالها العملية.

وأشارت إلى أن والدها تقبل اعتذارها: «كان إيجابي جدًا.. وقالي إنه مبسوط جدًا».

وتابعت راوية حديثها له: «أنا كنت خايفة العملية تفشل زي ما أنت قولت فعشان كدة خبيت عليك موضوع السفر والعمليات»، واستكملت حديثها بأن «والدها قالي إنتي حياتي كلها ولا يمكن أزعل منك، بس كنت حابب أكون على علم بأحوالك.. كنت قلقان عليكي بكل شيء وبعرف أخبارك من الإعلام».

وأشارت إلى أنها لم ترى والدها منذ عام كامل، وتلقت 3 اتصالات منه طوال اليوم.