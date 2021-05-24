التعليم: تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة إلكترونيا خلال أيام

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، في المدارس، إلكترونيا خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادا للامتحانات المزمع عقدها في يوليو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، علاوة على تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمراقبين والمشرفين ورؤساء اللجان من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المصدر، في تصريحات لـ «الوطن»، إنه سيتم التشديد على الطلاب بضرورة الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية، قبل دخول اللجان لأداء الامتحانات، لافتاً إلى أنه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، والاطمئنان على صحتهم، موضحاً أنه سيتم إتاحة أرقام الجلوس إلكترونيا للتخفيف على الطلاب، بسبب فيروس كورونا.

وأوضح المصدر، إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد إلكترونيا في لجان مراقبة بالمدارس، وليس بالمنازل، منوهاً إلى أنه سيتم تسكين 14 طالبا بكل لجنة امتحانية خلال امتحانات الثانوية العامة، لتحقيق التباعد الاجتماعي والجسدي بين الطلاب داخل اللجان، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه لن يتم تأجيل امتحانات الثانوية العامة مهما كانت الظروف والصعوبات الناتجة عن فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشفت عن إجراء تنسيق كامل مع وزارة الصحة خلال الساعات القليلة الماضية، للعمل على تطعيم جميع المشاركين في امتحانات الثانوية العامة من مشرفين ومراقبين ورؤساء لجان وإداريين، ضد فيروس كورونا، موضحة أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تطعيم جموع المعلمين، للعمل على الحفاظ على سير العملية التعليمية خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أن جميع اللجان الامتحانية الخاصة بالثانوية العامة سيتم تعقيمها وتطهيرها، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن امتحانات الثانوية العامة ستكون مؤمَّنة تماما، بجميع اللجان على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الوزارة نجحت فى تغيير شكل الورقة الامتحانية لاعتمادها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة سيتم تعقيمها وتطهيرها ضد كورونا.