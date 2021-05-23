مصدر أمني ينفي اقتحام أهالي مدينة سنورس مسجد

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، وإحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، بشأن قيام بعض الأهالي بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم باقتحام أحد المساجد وهدم بابه.

وأكد المصدر أن صحة الواقعة تتمثل في قيام إحدى السيدات ببناء حائط من الطوب الأحمر وسد الباب الرئيسي الخاص بزاوية للصلاة بالعمارة التي تمتلكها بذات الناحية، في ضوء اعتزامها بيع العمارة كاملة، وتشمل الزاوية المشار إليها، والسابق تبرعها بها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وفي وقت لاحق، حضرت السيدة المشار إليها وأقرت بقيامها بإزالة الحائط المشار إليه وفتح الباب الرئيسي للزاوية وعودة الحالة لطبيعتها وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.