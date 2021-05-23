كاميرا مراقبة توثق جريمة قتل بالمنوفية.. ضربه بالنار في الشارع «فيديو»

حصلت «الوطن» على مقطع فيديو يوثق جريمة قتل شهدها أحد الشوارع في قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي بلغت مدته 15 ثانية، وفيه شخصان أحدهما يركب دراجة نارية والآخر واقفًا على الأرض بجواره وموجهًا سلاحًا ناريًا في يده لشخص ثالث داخل «توك توك» (ساق التوك توك).

ثوانٍ معدودة تبادل خلالها الأشخاص الثلاثة الحديث مع بعضهم البعض، حتى أطلق حامل السلاح الناري على المجني عليه الموجود داخل «التوك توك»، ليخرج المجني عليه من «التوك توك» مصابًا قبل أن يحاول الفرار من الطلقات النارية التي استمر القاتل في توجيهها إليه.

ركب الجاني خلف صديقه الذي كان واقف إلى جواره بدراجته النارية، وفرا هاربين من موقع الجريمة، إلا أن إحدى كاميرات المراقبة الموجودة في الشارع رصدتهما ورصدت ارتكابهما للجريمة.

تلقت قوات الشرطة بلاغًا من الأهالي، وانتقلت على الفور قوة من رجال المباحث إلى موقع الجريمة، وتبين من المعاينة الأولية وفاة المجني عليه متأثرًا بإصابته، وجار الآن تحديد هوية الجناة من أجل إلقاء القبض عليهم.