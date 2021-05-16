نائب بلجنة حقوق إنسان: صمت المجتمع الدولي على ما يحدث بفلسطين جريمة

وصف النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الاعتداءات التى تتم من الكيان الصهيوني على مدينة القدس المحتلفة بجرائم الحرب التي من الضروري عدم الصمت عليها من جانب منظمات حقوق الإنسان في العالم، خاصة فيما يتعلق بأعمال التهجير القسري التي تتم بحي الشيخ جراح، مشيرا إلى أن صمت المنظات الحقوقية الدولية على هذه الأعمال جريمة بحق العالم.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على ضرورة أن تتحرك أيضا المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في جميع الأعمال الإجرامية التي يتم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني على مدار الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الصمت من جانب المحكمة الجنائية ومنظمات حقوق الإنسان سيجعل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل أعمالها الإرهابية ضد الفلسطينيين دون أي ردع.

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الأعمال الإجرامية التي تتم من جانب الكيان الصهيوني تمثل إعتداءات ضد مواطنين مدنيين عزل في إطار هجوم واسع النطاق، مع قتل عمد واعتداء على ممتلكات خاصة، وهذا تحديدًا ما أشارت إليه القوانين الدولية أثناء تعريف مفهوم الجرائم ضد الإنسانية، ومن ثم الصمت من جانب المجتمع الدولي علي ذلك يمثل جريمة بحق الإنسانية.

وأشاد سلطان بالموقف المصرية من الأزمة، مؤكدا على أن التحركات الأخيرة تكشف الدور العظيم الذي تقوم به مصر على مدار تاريخ القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الموقف المصري لم ينتهِ عند التحركات الدبلوماسية فقط، وإنما هناك تحركات هامة أخرى تمثلت في إرسال إعانات طبية وفتح المستشفيات وكذلك فتح معبر رفح لاستقبال المصابين.