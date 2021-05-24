تأكد قبل الدفع.. 6 خطوات لمعرفة فاتورة الكهرباء الصحيحة

يواجه عدد كبير من المواطنين من مشاكل قراءات عدادات الكهرباء، لسببين أولهما عدم حضور قارئ عدادات الكهرباء «الكشاف»، بشكل شهري منتظم لتدوين قراءات الاستهلاك بالعداد بشكل صحيح، والثاني لوجود خطأ في القراءة، مما يؤثر على عدم احتساب فاتورة الكهرباء الشهرية طبقا للاستهلاك الفعلي للمشتركين.

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، طرق التأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية قبل سدادها منعا لتراكم الاستهلاك بسبب القراءات الشاذة أو الوهمية وغير المطابقة للاستهلاك الفعلي للمواطنين.

خطوات مراجعة الاستهلاك قبل سداد قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، 6 خطوات يجب أن يتبعها كل المشتركين للمحاسبة على الاستهلاك طبقا للقراءات الصحيحة للعداد والتي تؤدي إلى إصدار الفاتورة الشهرية وهي كالتالي:

- يجب مراجعة نمط الاستهلاك الشهرى لقيمة فاتورة الكهرباء من خلال المقارنة مع الفاتورة السابقة.

- إذا تمت ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلى، قم بقراءة العداد ومقارنتها بخانة القراءة الحالية المسجلة بالفاتورة.

- حساب قيمة فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج أحسب فاتورتك.

- في حالة وجود فرق كبير بين قراءة العداد والقراءة الحالية للفاتورة يتم اللجوء إلى تقديم شكوى.

- يجب أن تتوجه لشركة الكهرباء التابع لها وتسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد (من خلال تصوير قراءة العداد) ليتم تصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

- تقديم شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121 كما يمكن تقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء موقع وزارة الكهرباء المصرية.

- اختيار قسم الخدمات.

- اختار الدخول إلى الاستعلام عن الفواتير .

- اختيار المحافظة.

- إدخال الاسم ورقم العداد.

- الضغط على زر استعلام.

-كما يتيح موقع وزارة الكهرباء دفع فاتورة الكهرباء