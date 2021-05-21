الكهرباء: خط الربط مع الأردن يعمل بانتظام والعطل كان من شبكة المملكة

قال مصدر مسؤول بالشركه القابضة لكهرباء مصر، إن خط الربط الكهربائي مع الأردن يعمل بانتظام وليس به أي أعطال، مؤكدا أن سبب انقطاع التيار عن بعض المناطق بالمملكة الأردنية، هو نتيجة خلل في أحد الخطوط الناقلة الرئيسية، التابع لشركة الكهرباء الأردنية، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي اليوم عن بعض المحافظات.

سبب الانقطاع نتيجة خلل في أحد الخطوط الناقلة الرئيسية

وأعلنت شركه الكهرباء الأردنية، أن سبب الانقطاع هو نتيجة خلل في أحد الخطوط الناقلة الرئيسية التابع لشركة الكهرباء الوطنية ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الأردن، لافتا إلى أن شركة الكهرباء تقوم حاليا بإعادة بناء النظام تدريجيا وإعادة الكهرباء لجميع المناطق التي قطع عنها التيار مرة أخرى وبشكل تدريجي لعدم إمكانية عودة التيار مرة واحدة.

انقطاع التيار عن 4 مناطق

وقالت شركة الكهرباء الأردنية، إن انقطاع التيار الكهربائي تم بعدد كبير من المستخدمين في مختلف المحافظات التابعة للشركة بمناطق «مأدبا والزرقاء وعمّان والبلقاء» بسبب خلل من المزود الرئيسي.

عودة التيار بنسبة 90% وجارِ أعمال استكمال الإعادة لباقي المناطق في أسرع وقت

وأعلنت الشركة أنه تم إعادة مايقرب من 90% من الأحمال الكهربائية وشملت معظم مناطق الأردن، لافتا إلى أنه يجرى الآن العمل على استكمال إعادة التيار لباقي المناطق وبأسرع وقت.

زيادة قدرات خط الربط بين مصر والأردن

وتدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رفع قدرات خط الربط الكهربائي مع الأردن بهدف زيادة صادرات الطاقة الكهربائية ليشمل في مرحلة لاحقة كلا من سوريا ولبنان والعراق وفلسطين، ما يعزز فرصة مصر في زيادة تصدير الكهرباء للأردن ليعيد تصديرها إلى تلك البلدان.

وترتبط الدولتان (مصر والأدرن) منذ عام 1999 عبر خط تصل قدراته إلى 400 ميجاوات.