ضوابط الحصول على القرض الشخصي للمستشارين من البنك الأهلي المصري

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في منح التسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، بهدف تحفيز معدلات الاستهلاك والشراء في السوق، يأتي على رأسها القروض الشخصية بضمان تحويل الراتب.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد، إجراءات الحصول على القرض الشخصي للمستشارين بالنيابة العامة، ونسبة الفائدة وقيمة القرض وفترة السداد والحد الأدنى للدخل الشهري، وعمر العميل، وفقًا لسياسات البنوك المعلنة، بعد قرار البنك المركزي بتثبت سعر العائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية، الصادر عن لجنة السياسة النقدية.

ضوابط الحصول على القرض الشخص للمستشارين من البنك الاهلي المصري

خصائص ومميزات التمويل

ـ الحد الأقصى لمبلغ التمويل 1.5 مليون جنيه، بضمان تعهد جهة العمل بتحويل المرتب، ويصل لـ2 مليون جنيه في حال تعهد جهة العمل بتحويل مكافأة نهاية الخدمة.

ـ الحد الأقصى لمدة سداد التمويل 12 عاما.

ـ تأمين مجاني على الحياة والعجز الكلي.

ـ حساب جاري مجاناً.

ـ بدون مصاريف استعلام ائتماني.

ـ بدون ضامن.

ـ إمكانية الإطلاع على الحسابات وإجراءات المعاملات المالية من خلال خدمة الأهلى نت، الأهلي موبايل 24 ساعة مجاناً.

المستندات المطلوبة

ـ خطاب معتمد من جهة العمل يوضح إجمالي الدخل الشهري، وتاريخ التعيين.

ـ تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد التمويل.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

المصاريف الإدارية

ـ يقدم البنك الأهلي المصري عرضا للجهة التابع لها المستشارون، بدون مصاريف إدراية حتى 10 سنوات.

أسعار العائد

ـ 13.75% متناقصة حتى 12 سنة، حال توقيع جهة العمل لعقد تحويل مرتبات موظفيها على البنك.

ـ 14% متناقصة حتى 12 عاما بضمان تعهد جهة العمل بتحويل المرتب بصورة فردية، ويختلف التسعير حال تحويل القسط.

وأوضح البنك الأهلي المصري أنه لمعرفة القسط المقرر على أي مبلغ تمويل يتم ضرب مبلغ التمويل المطلوب في معامل الجنيه عن السنوات المذكورة، والتقريب لأقرب جنيه، على سبيل المثال قسط تمويل قدره 50 ألف جنيه لمدة 84 شهر= 5000*0.1860=930 جنيها.