وزير الري: أنشأنا 120 محطة خلط قللت عدد شكاوى المياه من 8 آلاف إلى 300

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن محطتين لمعالجة المياه يجري إنشاؤهما حاليا، هما «بحر البقر» و«الحمام»، من أجل معالجة مياه الصرف الزراعي، والتي جرى معالجتها أربع مرات، «هنعالجها تاني ونعيد استخدامها تاني»، موضحًا أن قدرات تلك المحطتين كبيرة، فواحدة تُعالج 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، والثانية 6 ملايين متر مكعب في اليوم، مؤكدًا أن محطة «بحر البقر» على وشك الانتهاء، بينما محطة «الحمام» كانت الهيئة الهندسية طلبت الانتهاء منها خلال سنتين لكن الرئيس وجه بأن ينتهوا منها في عام واحد.

وأضاف «عبد العاطي»، خلال حواره في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «أون»، مع الإعلامي لميس الحديدي، أنه جرى عمل 120 محطة خلط، ولم يشعر بها الكثيرون، لكن «نحس بها إمتى؟ لما نعرف إن عدد شكاوى المياه عام 2015 كانت 8 آلاف شكوى، بينما العامين الماضي والجاري 300 شكوى فقط، كل الإجراءات دي عشان أوفر مياه لتخزينهم في السد العالي»، وعندما يأتي جفاف سواء صناعي أو طبيعي نسحب منها من أجل التعويض، مؤكدًا أن الملء الثاني لسد إثيوبيا يُعد جفاف صناعي، لأن هناك مياه يجري حجزها في السد.

وتابع: «لو مش عندي مخزون يعوض النقص ده ممكن يحدث مشكلة»، موضحًا أنه في عام 2015-2016 كان هناك جفاف شديد لكن طبيعي، حيث كان معدل الفيضان منخفضا أقل من الكمية المتوسطة، فنقصت حصة مصر 20 مليار متر مكعب من المياه، «أخذت الفرق ده من المخزون بتاع السد العالي، فكل ما المخزون بتاع السد العالي يعلى يطمني إني أقدر أتعامل مع الجفاف، الفيضان في السنوات اللي فاتت كانت معقولة فكنا بنخزن، ده في إدارة المياه مُتعب، إني أخزن مياه أزيد مُتعب في الإدارة».